У затонувшего 28 лет назад парома «Эстония» обнаружена крупная утечка топлива, сообщает «Интерфакс». По данным пограничной службы Финляндии, речь идет о легком топливном мазуте, который уже вытекал из обломков корабля.

Нынешняя утечка оказалась больше предыдущих, и, если она не исчезнет, ее будут устранять специальные службы. Однако с этим могут быть связаны проблемы, так как легкий топливный мазут быстро испаряется и смешивается с водой, рассказали пограничники.

Паром «Эстония» затонул по пути из Таллина в Стокгольм 28 сентября 1994 года, во время крушения на его борту было 989 человек, из которых погибли 852. До сих пор крушение парома считается самым многочисленным в Балтийском море по количеству жертв в мирное время.

После крушения большинство тел решили не поднимать на поверхность, а Эстония, Финляндия и Швеция заключили соглашение о «могильном покое» погибших, которое запрещает любые погружения и исследования в районе гибели судна. Это привело к появлению огромного количества слухов и предположений о том, как произошла катастрофа.

Согласно официальной версии, ее причиной стала авария с запорным устройством носового визора из-за сильного шторма. Но в 2020 году съемочная группа документалистов телеканала Discovery с помощью подводного аппарата с дистанционным управлением обнаружила большую дыру по правому борту парома. После этого эстонские власти заявили, что нужно провести новую техническую экспертизу обстоятельств происшествия.

Однако в Швеции был принят отдельный закон, запрещающий погружения к месту крушения даже для проведения официальных расследований, в том числе с использованием дистанционно управляемой аппаратуры. Этот запрет, по оценке официального Таллина, мешает проведению дополнительного расследования. Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг заявлял, что в закон о покое захоронения могут внести изменения, если их одобрят эксперты, однако говорить об этом пока рано.

В апреле текущего года у берегов Туниса в заливе Габес затонул нефтяной танкер Xelo с 750 т дизтоплива на борту. Корабль следовал в тунисский порт во время плохой погоды, однако, когда он почти подошел к берегу, трюм стала заливать вода, которая достигла машинного отделения. Тогда власти Туниса эвакуировали оттуда экипаж из семи человек — граждан Турции и Азербайджана, так как танкер имеет турецких и ливийских владельцев.