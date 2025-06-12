Когда в среду вечером президент США Дональд Трамп появился в Центре Кеннеди на спектакле «Отверженные», журналисты осыпали его вопросами совсем не о театре. «Их выводят, потому что это может быть опасное место, — сказал президент об американцах, покидающих Ближний Восток. — Посмотрим, что будет». Эти слова, произнесенные в фойе культурного центра, стали официальным подтверждением того, о чем многие уже давно подозревают: регион вновь стоит на пороге большой войны.

Тихая эвакуация под грохот барабанов

За сухими формулировками Госдепартамента о «сокращении присутствия миссии в Ираке» скрывается нечто большее, чем рутинная мера безопасности. Министр обороны Пит Хегсет разрешил «добровольный отъезд» семей военнослужащих с баз по всему Ближнему Востоку. Британское морское агентство предупредило суда о «повышенной напряженности в регионе, которая может привести к эскалации военной активности».

Эвакуация охватила сразу несколько стран — Ирак, Бахрейн, Кувейт. Это не паническое бегство, а методичное сворачивание американского присутствия в зоне возможного поражения. «Хотя это и не полный приказ об эвакуации, такие решения обычно не принимаются легкомысленно и, как правило, включают серьезный разведывательный анализ», — отметила бывший аналитик ЦРУ Хелима Крофт.

Израильские планы и иранские угрозы

Источники в американских спецслужбах сообщают: Израиль полностью готов к операции против Ирана. Это не блеф и не психологическое давление. Израильские официальные лица заверили Белый дом, что не нанесут удар по ядерным объектам Ирана без сигнала Трампа о провале переговоров. Но эти заверения звучат скорее как предупреждение: часики тикают.

«Мы успокоили американцев и сказали им, что нет логики в нанесении удара, если можно найти хорошее дипломатическое решение», — заявил высокопоставленный израильский чиновник порталу Axios. Однако тот же источник добавил: «Поэтому мы дадим шанс и подождем с любыми военными действиями, пока не станет ясно, что переговоры исчерпаны».

С иранской стороны звучат не менее жесткие заявления. Министр обороны Азиз Насирзаде предупредил, что в случае конфликта Революционная гвардия Ирана «без колебаний нацелится на все американские базы в принимающих странах». «Американская сторона понесет больше потерь», — добавил он, подчеркнув готовность Тегерана к эскалации.

Ядерная игра в условиях цейтнота

За этим военным позиционированием идет напряженная дипломатическая игра. Трамп поставил Ирану ультиматум сроком в два месяца, который истекает на этой неделе. Шестой раунд переговоров между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи должен был состояться в воскресенье в Омане, но его проведение под вопросом.

«Я менее уверен сейчас, чем был пару месяцев назад. С ними что-то случилось», — признался Трамп в интервью New York Post. Президент обвинил Иран в «затягивании решения», хотя именно американская сторона ужесточила условия, потребовав полного прекращения обогащения урана.

Иранский министр Арагчи в социальных сетях парировал: «Требование Трампа о том, чтобы Иран не разрабатывал ядерное оружие, фактически соответствует нашей собственной доктрине и могло бы стать главной основой для сделки». Но это заявление звучит скорее как дипломатическая увертка, чем готовность уступить американским требованиям.

Цифры, которые озвучивает Международное агентство по атомной энергии, говорят сами за себя. Иран накопил 408,6 килограмма урана, обогащенного до 60% — это всего шаг до 90%, необходимых для создания ядерного оружия. Для сравнения: в феврале запас составлял 274,8 килограмма. Такие темпы наращивания потенциала не оставляют времени для долгих переговоров.

«Есть множество признаков того, что они продвигались к тому, что выглядело бы как ядерное оружие», — заявил министр обороны Пит Хэгсет в Конгрессе. Эти слова — не просто оценка разведки, но и обоснование для возможных военных действий.

Региональная паутина союзов и нефтяной барометр страхов

Ситуация осложняется тем, что потенциальный конфликт не ограничится двусторонними отношениями. Движение «Ансаруллах» (хуситы) уже предупредило о готовности к эскалации. «Любая эскалация против ИРИ также опасна и затянет весь регион в пропасть войны», — заявил источник в движении в интервью Newsweek.

Хуситы, которые с октября 2023 года атакуют израильские цели в поддержку Газы, рассматривают себя как часть «оси сопротивления». Их ракеты и дроны уже нарушили судоходство в Красном море, а их включение в более широкий конфликт может перекрыть ключевые нефтяные маршруты.

Рынки отреагировали немедленно: цена на нефть марки Brent подскочила на 5% до 70 долларов за баррель. «Это чрезмерная реакция, которая показывает, что рынок немного нервничает», — прокомментировал Хорхе Монтепеке из Onyx Capital. Но даже если это «перебор», сам факт такого скачка показывает, насколько серьезно финансовые рынки воспринимают угрозу.

Персидский (Арабский) залив, Ормузский пролив и Оманский залив — через эти воды проходит значительная часть мирового экспорта нефти. Британская организация морской торговли уже призвала суда соблюдать осторожность в этих районах. В случае полномасштабного конфликта цены могут взлететь до уровней, которые потрясут мировую экономику.

Тактика или просчет?

Эвакуация американского персонала может быть блестящим тактическим ходом — способом продемонстрировать серьезность намерений, не переходя красную линию. Как отметил бывший посол США в Израиле Дэниел Шапиро, «это крупный шаг, который трудно быстро обратить вспять, он чего-то стоит. Поэтому если это сигнал, то такую карту разыгрывают, когда серьезно настроены».

Трамп мастерски использует неопределенность. «Они не могут иметь ядерное оружие, все очень просто», — заявил он, но добавил: «Было бы лучше сделать это без войны, без смертей людей». Эта двойственность — одновременно угроза и предложение мира — характерная черта трамповской дипломатии.

На краю пропасти

Но в игре нервов есть опасность просчета. Слишком большое давление может привести к тому, что одна из сторон решит, что война неизбежна, и нанесет превентивный удар. История полна примеров того, как дипломатические маневры приводили к конфликтам, которых никто не хотел.

«Мы наблюдаем и беспокоимся, — признался один из высокопоставленных дипломатов в регионе. — Мы думаем, что сейчас ситуация серьезнее, чем когда-либо прежде». Эти слова звучат как эпитафия уходящей эпохе относительной стабильности на Ближнем Востоке.

Иран настаивает на том, что «дипломатия, а не милитаризм — единственный путь вперед», но одновременно готовится к военному ответу. Израиль говорит о готовности дать дипломатии шанс, но держит армию в состоянии боевой готовности. США эвакуируют персонал, но продолжают переговоры.

Все стороны играют на грани, надеясь, что противник моргнет первым. Но в этой игре слишком высоки ставки — не только для участников, но и для всего мира, который может проснуться однажды утром под звуки новой большой войны на Ближнем Востоке.

Время покажет, была ли эвакуация американцев мудрой мерой предосторожности или прологом к катастрофе, которой еще можно избежать.