Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммит G20 в Майами в 2026 году.
«Я был бы рад их присутствию. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями. Но если захотят, мы, конечно, можем это обсудить», — сказал Трамп во время подписания документа о проведении мероприятия.
Американский лидер не объяснил, почему предложил России и Китаю статус «наблюдателей», хотя эти страны входят в состав «Большой двадцатки». В том же качестве он пригласил Польшу, которая ранее обращалась с такой просьбой.
Саммит G20 пройдет в США впервые с 2009 года. Встреча запланирована на 14–15 декабря 2026 года и состоится на территории гольф-курорта Трампа в городе Дорал, штат Флорида. По словам президента, подготовкой повестки занимается министр финансов Скотт Бессент, и она будет сосредоточена на стимулировании экономического роста.
В этом году председательствует Южно-Африканская Республика. Саммит G20 пройдет 21–22 ноября в Йоханнесбурге. Трамп отказался ехать туда, заявив о несогласии с политикой властей ЮАР, и направил вместо себя вице-президента Джей Ди Вэнса.
В июне российский дипломат Марат Бердыев сообщил, что президент ЮАР официально пригласил Владимира Путина на ноябрьский саммит. Пока решение Москвы не озвучено.
После начала войны в Украине Россию на саммитах представлял глава МИД Сергей Лавров. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по обвинению в насильственной депортации украинских детей. Власти ЮАР ранее заявили, что именно из-за этого не будут приглашать российского президента на встречу в 2025 году.
В G20 входят 19 государств, включая США, Россию, Китай, Индию, Турцию, Японию, Германию, Францию и другие страны. Также в форуме участвуют два региональных объединения — Европейский союз и Африканский союз. На участников приходится около 85% мирового ВВП и три четверти международной торговли.