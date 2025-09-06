Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммит G20 в Майами в 2026 году.

«Я был бы рад их присутствию. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями. Но если захотят, мы, конечно, можем это обсудить», — сказал Трамп во время подписания документа о проведении мероприятия.

Американский лидер не объяснил, почему предложил России и Китаю статус «наблюдателей», хотя эти страны входят в состав «Большой двадцатки». В том же качестве он пригласил Польшу, которая ранее обращалась с такой просьбой.

Саммит G20 пройдет в США впервые с 2009 года. Встреча запланирована на 14–15 декабря 2026 года и состоится на территории гольф-курорта Трампа в городе Дорал, штат Флорида. По словам президента, подготовкой повестки занимается министр финансов Скотт Бессент, и она будет сосредоточена на стимулировании экономического роста.