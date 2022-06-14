Российские застройщики обратились к поставщикам скоростных лифтов из КНР и Турции, так как прежние их партнеры, в том числе американский Otis и финский Kone, перестали принимать заказы от них. Обе эти компании продолжают выполнять обязательства по имеющимся контрактам и обслуживанию установленного оборудования, но не позволяют заказывать новое оборудование, пишет Forbes. Российские производители пока не могут производить такие лифты.

Если замена не будет найдена, это мало отразится на массовом жилье, но станет проблемой для высокобюджетных проектов, в первую очередь — для строительства небоскребов, рассказали собеседники издания на рынке.

По данным отчета Комитета по аналитике и статистике Национального лифтового союза (НЛС, отчет есть в распоряжении Forbes), ежегодно в России вводится в эксплуатацию более 40 000 лифтов: в 2020 году эта цифра составила 44 013 лифтов, в 2021-м — 45 892. Из них 75% приходится на произведенные в России — 34 402 лифта в 2021 году. Еще 5779 (12,6%) из установленных в прошлом году лифтов были произведены в Беларуси.

Однако в 75% российских лифтов входила и продукция Otis, поскольку у компании есть локализованное в России производство. По состоянию на 2021 год доля Otis на лифтовом рынке составляла 16% (7295 лифтов), компания занимала второе место среди всех производителей на рынке — такие данные приводит НЛС. Лидером же стал Щербинский лифтостроительный завод, который произвел 20% от всех установленных в 2021 году лифтов (9193). Доля Kone значительно скромнее — 3%, или 1132 лифта. Доли остальных европейских производителей еще меньше: на швейцарскую Schindler пришлось 0,7% (343 лифта), немецкую ThyssenKrupp Elevator — 1,1% (526 лифтов), греческую Kleemann — 0,4% (182 лифта).

О приостановке работы в России официально заявили Otis, Kone и ThyssenKrupp Elevator, их совокупная доля на рынке составляла 20,1%.

«Основной дефицит приходится на сложные типологии лифтов, которые имеют уникальный размер шахты и кастомную отделку, а также определенные технические характеристики: автоматизированную систему управления (она аккумулирует информацию о работе оборудования в специальной программе), наличие источника бесперебойного питания, высокие требования к плавности движения и отсутствию вибраций и шумов», — объяснил изданию коммерческий директор строительной компании Pridex Александр Алейников. Этот ценовой сегмент превышает средние цены на высокоскоростные лифты, и их преимущественно производили ушедшие из России компании.

«Сейчас мы ведем переговоры на поставку скоростных лифтов с несколькими компаниями: Merih (Турция), Kleemann (Греция), Fuji HD (Китай), Canny (Китай), Xizi (Китай)», — рассказал Forbesпредставитель Level Group. Из-за сложностей с логистикой Китай никогда не рассматривал Россию как интересный для себя рынок, поэтому дилерская сеть у азиатских производителей в России слабо развита, теперь приходится выстраивать торговые отношения с нуля, уточнил он.

Один из крупнейших российских игроков на рынке, Щербинский лифтостроительный завод, столкнулся с ростом спроса на лифты, рассказал его гендиректор Антон Артемьев. Российским производителям нужны большие инвестиции для производства небольшого количества высокоскоростных лифтов, уточнил он. По словам представителя бизнеса, другая сложность связана с тем, что часть комплектующих российских лифтов производится только за границей. Для типовых строек доля таких деталей не превышает 10%, а в коммерческом сегменте может достигать трети — 30%.

Еще один собеседник Forbes уточнил, что, в отличие от Otis, Kone, Schindler и Tyssen, российские производители лифтов не работают над усовершенствованием технологий, производством умных лифтов и другими инновациями. Из-за этого застройщики, которые успели закупить и получить европейские лифты, считают это большой удачей, остальные находятся в поисках замены. «Нам повезло, так как лифты мы успели закупить до 24 февраля и массового исхода западных компаний с рынка России. Впрочем, наш поставщик — Kleemann — продолжает работать в России и пока официально не заявлял о сворачивании своей деятельности в нашей стране», — сообщил совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

В результате дефицита лифты заметно — на 20-30% — подорожали, рассказали большинство опрошенных участников рынка, причем, по их словам, это касается даже российского оборудования.