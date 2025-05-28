Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поддержка США остается «незаменимой» в мирных переговорах между Украиной и Россией.

«Мы рассчитываем на помощь США, без которой невозможно добиться успеха. Хочу поблагодарить президента США за его личное участие в последние недели», — сказал Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Германский канцлер сообщил, что Берлин вместе с европейскими союзниками разрабатывает новый пакет санкций против России. По его словам, это ответ на последние массированные удары России по украинским городам.

«Эти удары — не язык мира, а язык агрессивной войны», — подчеркнул Мерц. Он добавил, что это «пощечина всем, кто работает ради мира в Украине, Европе и США».

Мерц также подтвердил планы по совместному производству ракет дальнего радиуса действия, отметив, что «никаких ограничений по дальности применения не будет».

«Наши министры обороны сегодня подпишут меморандум о совместном производстве украинских систем вооружений», — уточнил он.

При этом Мерц уклонился от прямого ответа, сможет ли Украина использовать немецкие ракеты Taurus против целей на территории РФ, сказав лишь, что «не хочет раскрывать детали публично».

Канцлер также заверил, что Германия сделает «все необходимое», чтобы газопровод «Северный поток — 2» больше никогда не использовался.