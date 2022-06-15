Журналистское освещение хода событий часто напоминало театр абсурда. Все СМИ наперегонки хвастались доступом к неким высокопоставленным инсайдерам, которые на условиях анонимности раскрывали политические, дипломатические и финансовые секреты переговоров и обстановки на фронтах.

Однако масштаб этих «сливов» со временем вышел за все мыслимые этические рамки. А эффект от этой гонки за хайпом повредил в первую очередь главной жертве войны — Украине.

Гадание на карте боев

Собственно, на предположениях, что изначально силы были неравны и Украина будет под контролем России через несколько дней или недель после начала вторжения, и строилась тактика международного нейтралитета и отсутствие спешки в помощи Украине. Если «Киев будет взят за 3 дня», то какой смысл Европе, США, НАТО вмешиваться в ситуацию, рискуя получить военные провокации за пределами Украины?

Но уж коль этого не случилось, украинцы оказали ожесточенное сопротивление, то начались сеансы гадания на картах боев с маркерами в руках. Карты боев обновлялись чуть ли не в режиме реального времени, и аналитики всех мастей спешили сделать свои прогнозы, как сдвинется линия фронта в ближайшие 24 часа. И даже, умышленно или нет, подсказывали россиянам, где они совершили тактическую или стратегическую ошибку, помешавшую им выполнить те или иные задачи.

Наконец, в дело вступили военные отставники, чьи комментарии или советы, часто базирующиеся на сиюминутных событиях, выглядели как элемент информационно-психологической спецоперации России против Украины.

Бывший начальник штаба военно-воздушных сил Италии Леонардо Трикарико назвал победу Украины «сумасшедшей идеей», от которой ЕС должен отказаться. Ведь «помощь Украине может спровоцировать Россию на применение оружия массового поражения», поэтому Украину надо принудить к капитуляции.

Еще один итальянский эксперт — бывший начальник штаба обороны Италии Винченцо Кампорини — тоже «порадовал» своими прогнозами, что «россияне достигли хоть и скромных, но позитивных результатов», и это выглядит как осторожная ставка на победу российских войск в долгосрочной перспективе. А отставной генерал бундесвера и НАТО Ханс-Лотар Домрезе мало того что наделалмассу комплиментов Путину как «азартному игроку», хорошо просчитывающему ситуацию, и запугал мир ядерным оружием, но и заявил, что НАТО не считает Россию врагом.

Чья лошадь победит

Но есть и противоположные тренды — а что если Украина победит? Вопреки постулату «ничего об Украине без Украины», в прессе, тем не менее, регулярно происходит бурная дискуссия о том, где Украина должна остановиться, уступить, сесть за стол переговоров, и какие условия для «окончания войны» были бы оптимальными для всех.

На фоне призывов Запада к компромиссам с Россией ради скорейшего завершения войны появляются оправдания вроде «мы не будем давить на Украину с целью пойти на территориальные уступки» либо «Украина сама решит, как и на каком этапе заканчивать войну». Подобные высказывания наталкивают на мысль, что уже есть некие «красные линии» и «дорожные карты», которые могут не совпадать с украинским видением.

Так, The New York Times написала статью о разногласиях между США, Европой и Украиной по поводу того, что считать победой Украины в войне и на какие уступки готов пойти Киев ради завершения конфликта. Редакция делает вывод, что планы Киева о возвращении своих территорий по состоянию на начало 2014 года нереалистичны, потому что «обиженный деспот Путин» не может проиграть. А посему Украине придется принимать «болезненные территориальные решения».

Профессор международных отношений в у колледже Макалестера (Сент-Поль, штат Миннесота) Эндрю Летем сделал вывод, что Украина победить не может абсолютно. И единственный реалистичный сценарий окончания войны — раздробление и частичное расчленение Украины, утратившей контроль не только над Крымом и Донбассом, но и захваченным югом — Херсонской и Запорожской областями.

Эти «советы» выглядят весьма цинично и попахивают откровенным заказом.

Прощай, оружие

Регулярные публикации в СМИ информации о количестве и видах вооружений от разных стран и о датах их поставок выглядят как классическая корректировка огня противника. Так, после появления в The New York Times информации «со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена» об ожидаемых в ближайшее время поставках дальнобойных ракетных систем залпового огня, посол в США Анатолий Антонов пригрозил «непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности» и обвинил США во «втягивании в конфликт».

Не иссякают «инсайды» о бурных дискуссиях и разногласиях между участниками антипутинской коалиции относительно поставок вооружения. Если одни издания сообщают, что где-то принято принципиальное решение об отправке в Украину оружия, другие наперебой делятся информацией «из собственных источников», что ничего подобного — все только в процессе дебатов.

Третьи рассекречивают состав того или иного пакета военной помощи Украины с точным указанием номенклатуры вооружения и боеприпасов, запланированных к поставке. Это часто ставит политиков и военных чиновников в неудобное положение.

К примеру, агентство DPA со ссылкой на одного из депутатов немецкого парламента сообщило, что страны НАТО якобы неформально договорились о том, что некоторые виды тяжелой военной техники не будут поставляться вооруженным силам Украины. А вот глава Минобороны Чехии Яна Чернохова опровергла наличие такой договоренности.

Поиск выхода

Отдельно хотелось бы упомянуть стремление ряда государств «сохранить Кремлю лицо», озвучиваемое политиками второго и третьего эшелонов, экспертами с сомнительной репутацией, и «инсайдерами» уважаемых СМИ со ссылкой на «собственные источники».

Один из типичных случаев — заявление, сделанное бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером на Давосском форуме 23 мая. Он призвал Украину сесть за стол переговоров с Кремлем, согласившись на проведение новой границы по линии разграничения с ОРДЛО и границей с Крымом, бывшими на 24 февраля 2022 года. И Украина, и ее союзники резко раскритиковали это предложение.

Уже упомянутое Politico опубликовало материал «Новый страх Запада: что если Украина победит?» с подобными же месседжами: Запад не готов к победе Украины, которая еще больше дестабилизирует Россию и усложнит нормализацию энергетических отношений.

И это мотивирует лидеров Франции, Германии и Италии продвигать идею уступок Кремлю путем мирного соглашения между Украиной и Россией, в том числе и за счет потери части украинских территорий. Надо ли говорить, с какими удовольствием российские СМИ набросились на эту аналитику?

Таких материалов в мировой прессе — несчетное количество. Это ставит вопрос о том, где заканчивается этика свободы слова и начинается массированная информационная спецоперация против Украины, обнуляющая многолетнюю репутацию западных СМИ.