Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 900 внутренних и европейских рейсов — около 5% от обычной пропускной способности компании в выходные дни — из-за нехватки сотрудников. Об этом сообщает Bloomberg.

«Это касается аэропортов, агентств наземного обслуживания, управления воздушным движением, а также авиалиний», — говорится в сообщении.

Нехватка персонала у авиакомпаний связана с убытками в пандемийном 2020 году, которые достигли рекордной суммы в €6,7 млрд (по сравнению с прибылью в €1,2 млрд). Чтобы сократить расходы, Lufthansa была вынуждена уволить 20% от штата 2019 г., или 110 тыс. человек. Сейчас же компании пытаются привлечь новых сотрудников, выяснил Bloomberg.

С указанной проблемой также столкнулись компании British Airways, EasyJet, Ryanair, Wizz Air. По информации The Guardian, они в общей сложности отменили несколько сотен рейсов, в результате чего в аэропортах скапливаются тысячи пассажиров, ожидающих новых рейсов.

При этом еще в 2015 году представители ЕС отмечали «хронический дефицит кадров» в надзорном органе ФРГ по обеспечению воздушной безопасности, а недостаточное количество квалифицированных сотрудников могло подорвать способность ведомства обеспечивать непрерывное наблюдение, в том числе медицинское, за членами экипажа, рассказывали WSJ два человека, знакомые с вопросом.

Еще одна проблема — это многочисленные забастовки авиаперсонала. В Италии из-за выступлений сотрудников, недовольных низким уровнем зарплаты, тяжелыми условиями труда и отсутствием выходных, было отменено 360 рейсов 8 июня, говорил руководитель одного из итальянских профсоюзов Клаудио Тарлацци. По его словам, «работа в этих компаниях [которые не соблюдают трудовое законодательство и не обеспечивают конкурентный уровень заработной платы] лишает труд уважения».

Как сообщает The Independent, также 64 запланированных рейса отменила крупнейшая бюджетная авиакомпания Великобритании EasyJet, большая часть из них должны были состояться из аэропорта Гатвик. Авиакомпания Wizz Air также приостановила вылет в португальский город Фаро, а British Airways отменила рейсы в Амстердам, итальянскую Катанию и еще более сотни рейсов из Хитроу и обратно. В авиакомпании утверждают, что предупреждают своих пассажиров об отмене за несколько недель.