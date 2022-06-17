Глава правительства Центральноафриканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа посоветовал российским бизнесменам вкладываться в проекты с биткоином. Его слова цитируют РИА «Новости».

«Это хорошая возможность для инвестиций (со стороны России), те, кто в этом заинтересован, могут вложиться в наш биткоин. ЦАР не препятствует этому», — подчеркнул он.

Африканская страна планирует и дальше использовать франк при проведении операций, однако власти считают, что республика должна развивать и криптовалюты, пояснил Молуа.

«ЦАР пытались задушить финансово, к нам никто не прислушивался, не выделял финансовую помощь, даже блокировал средства, чтобы они якобы не пошли на оплату российских инструкторов, — напомнил он. — Мы не говорили, что покинем зону использования франка, но если есть возможность благодаря криптовалюте развиваться, мы будем это делать».

В апреле ЦАР признала биткоин официальным платежным средством и стала первой страной в «Старом свете», которая это сделала. Такое решение в 2021 году принял южноамериканский Сальвадор, а после него — Гондурас.

После официального признания криптовалюты министр цифровой экономики, почты и телекоммуникаций ЦАР Жюстен Гурн-Зако также заявил, что биткоин мог бы помочь стране преодолеть существующие препятствия к получению финансирования. Определить механизм обращения криптовалюты поручили национальному Центробанку.

Банк России в конце января призывал запретить оборот и майнинг криптовалют в России, так как посчитал, что они используются в основном для ухода от требований по отмыванию денег. Тогда регулятор раскритиковал предложенную Минфином концепцию по регулированию рынка криптовалют и заявил, что ее принятие может привести к появлению в стране параллельной финансовой системы. Помимо прочего, ведомство предлагало проводить все операции с ними через российские банки, устанавливать личность держателей криптокошельков и разделять клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Однако после этого правительство одобрило концепцию Минфина, несмотря на недовольство Центробанка. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков тогда отмечал, что нижняя палата может признать криптовалюту имуществом уже в этом году. По словам депутата, Госдума собирается рассмотреть соответствующий законопроект до конца весенней сессии.

В январе текущего года опрос ВЦИОМ показал, что каждый пятый россиянин (19%) никогда не слышал о биткоине. Среди знакомых с этой криптовалютой россиян почти половина (42%) полагают, что ее может купить любой желающий, четверть считают, что биткоины доступны ограниченному кругу (24%), 15% уверены, что покупка биткоинов запрещена в России.