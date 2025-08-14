В ночь на 14 августа украинские дроны массированно атаковали Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению», — написал он в телеграм-канале, добавив, что, по предварительным данным, жертв нет.

В Волгограде находится НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» — один из крупнейших производителей нефтепродуктов в Южном федеральном округе с мощностью 14,8 млн тонн в год. С начала года предприятие уже дважды подвергалось атакам украинских беспилотников — 3 и 15 февраля.

В ночь на 13 августа жители Волгограда сообщали об атаке на Красноармейский район, где расположен завод, но тогда дроны не достигли цели.

В августе Украина усилила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. 2 августа атаки пришлись на Рязанский и Новокуйбышевский НПЗ, 7 августа — на Афипский НПЗ в Краснодарском крае, 10 августа — на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Ухатнефтепереработка» в республике Коми и Саратовский НПЗ, а 13 августа — на завод в Славянске-на-Кубани.