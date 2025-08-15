В Германии из 1,1 млн украинских беженцев трудоустроена лишь треть. Власти страны всерьез задумались над тем, чтобы лишить их пособий. Пока это нововведение коснется лишь прибывших в ФРГ после 1 апреля этого года, но в ХДС предлагают урезать выплаты всем.
Всех на работу
«Нужно наконец позаботиться о том, чтобы любой, кто может работать, вышел на работу. Например, в случае украинцев нужно позаботиться, чтобы у них больше не было базового социального пособия по безработице. И лучше всего, чтобы не только у тех, кто приедет в будущем, а у всех», — заявил премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер.
Запущенную им дискуссию активно поддержали коллеги в Христианско-демократическом союзе (ХДС), среди них высокопоставленные представители партии: премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер и глава канцелярии Торстен Фрай.
Сам Зедер уверен, что «ни одна другая страна не предоставляет таких условий украинским беженцам, как ФРГ, и это объясняет, почему так мало людей из Украины работают в Германии».
О необходимости изменения системы выплат пособий по безработице для украинских беженцев заговорили во время подписания коалиционного соглашения между блоком ХДС/ХСС и социал-демократами в мае этого года.
В начале августа министр труда ФРГ Барбель Бас представила законопроект, предусматривающий более низкие выплаты для всех прибывших после 1 апреля 2025 года. Им полагаются только пособия, которые оговорены Законом об убежище, как и в других государствах Евросоюза.
Оставить без пособий
Тем временем в правящей партии призывают пойти дальше и урезать пособия для всех беженцев, включая тех, кто раньше получил убежище в ФРГ.
ХДС поддержали сопредседатели в главной оппозиционной силе ФРГ — «Альтернативе для Германии». Алис Вайдель посчитала инициативу Барбель Бас «дешевым трюком», который ничего не изменит, а Тино Хрупалла заявил, что украинцы «незаконно получают гражданское пособие и им необходимо вернуться на родину».
Однако немецким властям скорее всего не удастся урезать выплаты всем прибывшим в Германию в поисках убежища, поскольку практически невозможно изменить юридический статус беженцев задним числом.
После начала войны России против Украины в 2022 году государства Евросоюза задействовали чрезвычайный механизм временной защиты для прибывающих из Украины. Он позволяет им получать статус беженцев в обход стандартной процедуры предоставления убежища и в ускоренном порядке. Действие этого механизма продлили до марта 2027 года.
По данным Европейского союза, временную защиту в ЕС получили более 4,25 млн украинцев. Это дало им возможность жить на территории Евросоюза, работать, получать образование, медицинские услуги и соцобеспечение.
В Германии проживает наибольшее число украинцев — 1,1 млн человек, которым предоставлен статус временной защиты. Власти страны разрешили им по облегченной процедуре претендовать на статус резидента, предполагающий получение тех же выплат, что и гражданам Германии: €563 против €460, которые выдают беженцам.
Немецкие власти подсчитали, что в прошлом году на выплаты украинским гражданам они потратили €6,3 млрд.
При этом, согласно статистике Федерального агентства занятости, из 1,1 млн украинцев официально трудоустроены около 272 тыс. человек, что составляет треть от общего числа прибывших украинцев. Это один из самых низких показателей в ЕС.
Пойдут по пути ужесточения
Старший научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Артем Соколов в разговоре с TRT на русском пояснил, что в Германии уже давно идет дискуссия о возможном урезании или полном прекращении выплат беженцам из Украины и остальных стран мира, поскольку таким образом в государстве стремятся сократить расход бюджета.
«Многие политики выступают против таких мер, поскольку считают, что суммы, которые удастся сэкономить, не решат проблему дефицита бюджета. К тому же решение проблем за счет определенных категорий граждан едва ли соответствует гуманистической политике ФРГ», — отметил германист.
При этом политолог обратил внимание на то, что в некоторых других странах ЕС практически 100% беженцев трудоустроены, в отличие от Германии.
«Вероятно, немецкие власти сократят выплаты, но при этом сделают так, чтобы этих средств хватало на поддержание минимальных потребностей. Хотя, как я уже сказал, вряд ли этих мер хватит на то, чтобы решить проблемы дефицита бюджета, существующие в Германии», — подытожил он.
Профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с TRT на русском считает, что немецкие власти заговорили о необходимости введения этих мер по нескольким причинам: из-за роста притока беженцев, что в свою очередь становится серьезным бременем для немецкого бюджета, и существующих экономических проблем.
«В отличие от приезжающих на заработки трудовых мигрантов, беженцы получают жилье и гарантированные выплаты, они находятся на обеспечении государства. Немцам не понятно, почему эти вполне дееспособные люди не работают. Скорее всего власти Германии пойдут по пути дальнейшего ужесточения принципов выделения пособий для беженцев», — резюмировала специалист.