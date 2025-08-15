В Германии из 1,1 млн украинских беженцев трудоустроена лишь треть. Власти страны всерьез задумались над тем, чтобы лишить их пособий. Пока это нововведение коснется лишь прибывших в ФРГ после 1 апреля этого года, но в ХДС предлагают урезать выплаты всем.

Всех на работу

«Нужно наконец позаботиться о том, чтобы любой, кто может работать, вышел на работу. Например, в случае украинцев нужно позаботиться, чтобы у них больше не было базового социального пособия по безработице. И лучше всего, чтобы не только у тех, кто приедет в будущем, а у всех», — заявил премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер.

Запущенную им дискуссию активно поддержали коллеги в Христианско-демократическом союзе (ХДС), среди них высокопоставленные представители партии: премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер и глава канцелярии Торстен Фрай.

Сам Зедер уверен, что «ни одна другая страна не предоставляет таких условий украинским беженцам, как ФРГ, и это объясняет, почему так мало людей из Украины работают в Германии».

О необходимости изменения системы выплат пособий по безработице для украинских беженцев заговорили во время подписания коалиционного соглашения между блоком ХДС/ХСС и социал-демократами в мае этого года.

В начале августа министр труда ФРГ Барбель Бас представила законопроект, предусматривающий более низкие выплаты для всех прибывших после 1 апреля 2025 года. Им полагаются только пособия, которые оговорены Законом об убежище, как и в других государствах Евросоюза.

Оставить без пособий

Тем временем в правящей партии призывают пойти дальше и урезать пособия для всех беженцев, включая тех, кто раньше получил убежище в ФРГ.

ХДС поддержали сопредседатели в главной оппозиционной силе ФРГ — «Альтернативе для Германии». Алис Вайдель посчитала инициативу Барбель Бас «дешевым трюком», который ничего не изменит, а Тино Хрупалла заявил, что украинцы «незаконно получают гражданское пособие и им необходимо вернуться на родину».

Однако немецким властям скорее всего не удастся урезать выплаты всем прибывшим в Германию в поисках убежища, поскольку практически невозможно изменить юридический статус беженцев задним числом.

После начала войны России против Украины в 2022 году государства Евросоюза задействовали чрезвычайный механизм временной защиты для прибывающих из Украины. Он позволяет им получать статус беженцев в обход стандартной процедуры предоставления убежища и в ускоренном порядке. Действие этого механизма продлили до марта 2027 года.