В ночь на пятницу в ряде российских регионов зафиксированы удары украинских беспилотников.

В Курске, по данным местных властей, дрон попал в жилой многоэтажный дом, что привело к пожару. Глава региона Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что погибла женщина, шесть человек получили ранения, один из них тяжелые. Спустя полтора часа он уточнил, что число пострадавших увеличилось до десяти.

Росавиация объявила о временном закрытии аэропортов Саратова и Тамбова. Российские мониторинговые каналы сообщили об «опасности по БПЛА» в Пензенской области и Мордовии, а также о сохраняющейся угрозе в Воронежской области и запуске украинских дронов в южном и юго-восточном направлении.

В Самарской области, по сообщениям российских Telegram-каналов Mash и SHOT, украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани. Жители города с четырех утра слышали около десяти взрывов. Ранее этот объект уже подвергался атакам.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале подтвердил налет дронов, заявив о «массовой атаке БПЛА» и уничтожении, по предварительным данным, 13 аппаратов. В регионе введен режим «Ковер» и временные ограничения мобильного интернета.