Украина бьет по России
В ряде российских регионов зафиксированы атаки беспилотников
Боевой беспилотник / Assosiated Press / AP
15 августа 2025 г.

В ночь на пятницу в ряде российских регионов зафиксированы удары украинских беспилотников.

В Курске, по данным местных властей, дрон попал в жилой многоэтажный дом, что привело к пожару. Глава региона Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что погибла женщина, шесть человек получили ранения, один из них тяжелые. Спустя полтора часа он уточнил, что число пострадавших увеличилось до десяти.

Росавиация объявила о временном закрытии аэропортов Саратова и Тамбова. Российские мониторинговые каналы сообщили об «опасности по БПЛА» в Пензенской области и Мордовии, а также о сохраняющейся угрозе в Воронежской области и запуске украинских дронов в южном и юго-восточном направлении.

В Самарской области, по сообщениям российских Telegram-каналов Mash и SHOT, украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани. Жители города с четырех утра слышали около десяти взрывов. Ранее этот объект уже подвергался атакам.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале подтвердил налет дронов, заявив о «массовой атаке БПЛА» и уничтожении, по предварительным данным, 13 аппаратов. В регионе введен режим «Ковер» и временные ограничения мобильного интернета.

В Белгороде, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, украинский беспилотник атаковал центр города. Ранены двое мужчин, повреждены три многоквартирных и два частных дома, а также два административных здания, у которых выбиты окна и повреждены фасады.

Министерство обороны России утром заявило о сбитии за ночь 53 украинских беспилотников над девятью регионами и Азовским морем, включая семь над Самарской областью.

Украинский Генштаб сообщил об ударе 14 августа по порту Оля в Астраханской области, утверждая, что был поражен теплоход «Порт Оля 4». Российские власти и Минобороны этот удар не комментировали, в утренней сводке упомянув лишь сбитие дрона над Калмыкией.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

