Секретная служба США ведет экстренную подготовку к встрече на Аляске глав США и РФ – Дональда Трампа и Владимира Путина. По данным Bloomberg, «сделка превратилась в настоящий спринт» для американских спецслужб, которым предстоит одновременно защищать двух лидеров с их собственными «хорошо вооруженными» охранами.

Единственный агент Секретной службы на Аляске начал подготовку к приему сотен коллег после объявления Трампом о встрече неделю назад. Саммит пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон — крупнейшей на Аляске. «Эта база расположена менее чем за тысячу миль от России, имеет контролируемое воздушное пространство, укрепленные ворота и мгновенный доступ к военным подразделениям. И как действующая база закрыта для общественности», — отмечает Bloomberg.

«Географическое положение Аляски создает проблемы» для организаторов. В Анкоридже ограничено количество гостиничных номеров и небольшой рынок проката автомобилей. Транспортные средства и оборудование доставляют самолетами, а автомобили для кортежей — грузовыми бортами из континентальной части США. Губернатор Аляски Майк Данливи пояснил, что проведение саммита на военной базе «закрывает много вопросов», поскольку в регионе «разгар туристического сезона» и «отели и автомобили в дефиците».