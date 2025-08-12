Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз обвинил своего израильского коллегу Биньямина Нетаньяху в том, что тот «отрицает» последствия войны в Газе. Его слова передает ВВС.

В понедельник Албаниз объявил, что Канберра признает палестинское государство на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, последовав примеру Великобритании, Франции и Канады.

На принятое решение, отметил Албаниз, повлияло недовольство действиями израильского правительства. Премьер-министр подчеркнул — австралийцы «хотят, чтобы убийства и порочный круг насилия прекратились».

Израиль, находящийся под возрастающим давлением с призывами завершить войну в Газе, заявил, что признание палестинского государства «поощряет терроризм». Биньямин Нетаньяху назвал решение Австралии и других союзников «постыдным».