Anthony Albanese / Reuters
14 часов назад

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз обвинил своего израильского коллегу Биньямина Нетаньяху в том, что тот «отрицает» последствия войны в Газе. Его слова передает ВВС.

В понедельник Албаниз объявил, что Канберра признает палестинское государство на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, последовав примеру Великобритании, Франции и Канады.

На принятое решение, отметил Албаниз, повлияло недовольство действиями израильского правительства. Премьер-министр подчеркнул — австралийцы «хотят, чтобы убийства и порочный круг насилия прекратились».

Израиль, находящийся под возрастающим давлением с призывами завершить войну в Газе, заявил, что признание палестинского государства «поощряет терроризм». Биньямин Нетаньяху назвал решение Австралии и других союзников «постыдным».

Нетаньяху и его правительство сталкиваются с усиливающейся критикой на фоне сообщений о голоде в Газе. Растущее недовольство преступными действиями Израиля выражают во всем мире — как главы государств и политики, так и рядовые граждане.

Так, за последние дни многотысячные протесты против геноцидальной политики Тель-Авива прошли в ряде европейских городов, а также в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Кроме того, Израиль является ответчиком по делу о геноциде в Международном суде ООН.

