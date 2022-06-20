На сайте, который немецкое Федеральное ведомство по охране конституции связывает со сторонниками лево-экстремистских взглядов, опубликовали секретные документы о саммите G7 2015 года в баварском замке Эльмау. Первой об утечке конфиденциальных документов сообщила общественно-правовая радиостанция Bayerische Rundfunk.

Это произошло незадолго до саммита «большой семерки», который должен пройти в том же замке с 26 по 28 июня под руководством канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Опубликованные документы принадлежали немецкой полиции, сейчас она проводит расследование этого инцидента. Среди обнародованных сведений оказались инструкции по задержанию и обеспечению безопасности полицейских автомобилей, а также о концепции деэскалации.

Помимо этого, были опубликованы номера мобильных телефонов некоторых руководящих сотрудников полиции и сведения об используемых полицией цифровых каналах связи. За обеспечением безопасности на саммите G7 в 2015 году следили 18 тыс. сотрудников полиции.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман заявил по поводу этой утечки, что на данный момент полиция исходит из того, что она не будет иметь критическое влияние на обеспечение безопасности нынешнего саммита.

В текущем году Германия председательствует в G7, в состав которой входят также Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и Япония. По словам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, ожидается, что одним из центральных вопросов на время председательства Берлина станет решение климатических проблем.

Представитель федерального правительства ФРГ Кристина Хоффманн также заявила, что на саммите будут обсуждаться война в Украине и ее влияние на глобальную продовольственную и энергетическую безопасность.

«Приоритетами немецкого председательства в G7 в 2022 году являются стабильная планета, экономическая стабильность и трансформация, здоровый образ жизни, инвестиции в лучшее будущее и крепкое единство, — отметила она. — Значительное влияние на повестку дня оказала захватническая война России против Украины, которая нарушает международное право и ее влияние на глобальную продовольственную и энергетическую безопасность».