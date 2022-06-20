Лидерами рейтинга социального благополучия регионов России по итогам первого квартала текущего года признаны Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Магаданская область, Чукотский автономный округ и Сахалинская область. Это следует из результатов исследования Фонда развития гражданского общества, в котором были использованы данные Росстата.

В качестве основного показателя благополучия эксперты учитывали отношение среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины. В рейтинг вошли 35 российских регионов с лучшими показателями. Помимо упомянутых, высокий уровень социального благополучия был зафиксирован в Ненецком автономном округе, ХМАО — Югре, Санкт-Петербурге, Якутии, Мурманской области, Красноярском крае и так далее.

Самая высокая средняя заработная плата в первом квартале 2022 года была зафиксирована на Чукотке (128,6 тыс. руб.), в ЯНАО (119,5 тыс.), в Москве (114 тыс.), в Магаданской (109 тыс.) и Сахалинской (93 тыс.) областях. На Чукотке также зафиксирована самая дорогая потребительская корзина (32 тыс. руб.), на втором месте оказалась Камчатка (28 тыс. руб.). В Москве этот показатель составил 27 тыс. руб., в Магаданской области — 26,8 тыс., в НАО — 23,73 тыс. руб.

Как сообщается в публикации, средний индекс социального благополучия по всем регионам (средняя зарплата к средней стоимости жизни) по сравнению с началом года снизился с 2,68 до 2,47 (на 8%), а по сравнению с первым кварталом прошлого года – на 4% (с 2,57 до 2,47). Тем не менее, это существенно ниже темпов инфляции за последние полгода, вызванной в том санкциями из-за войны в Украине и другими факторами.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на Росстат писал, что в первом квартале этого года число россиян с доходами ниже этого уровня составило 20,9 млн человек, 14,3% жителей страны. Оно увеличилось на 0,1 процентных пункта (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 0,1 млн человек), по сравнению с четвертым кварталом 2021 года — на 6,2 п. п. (на 8,5 млн человек). Самое большое влияние на увеличение числа бедных оказал рост инфляции — до 1,54% в первом квартале 2022 года к первому кварталу 2021 года, который обогнал увеличение номинальных денежных доходов. Их показатель, по данным Росстата, составил 36,2 тыс. руб. в среднедушевом измерении.