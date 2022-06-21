Пока продажи машин в России не просто упали, а рухнули, власть имущие друг за другом обещают восстановить и даже поднять на новый уровень отечественный автопром. Тем более что 16 июня разработать новую стратегию развития отрасли попросил лично президент РФ — в срок до 1 сентября.

Уже на следующий день глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в стране могут быть возрождены автомобильные бренды «Волга» и «Победа». Месяцем ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возрождение производства «Москвичей» на национализированном заводе Renault, которые в перспективе должны стать электромобилями.

Известный автоэксперт Вячеслав Субботин считает, что этим возвращение к советским маркам автомобилей может не ограничиться: он не исключает, что в дальнейшем российским покупателям предложат даже обновленные «Жигули». Правда, это решат сами покупатели: будет ли у них спрос на русские машины или они предпочтут параллельный импорт…

Авто, стоп

В апреле продажи новых автомобилей в России рухнули почти на 80%, и главная причина тут — нет, не отсутствие денег у населения, а дефицит машин из-за того, что российские автозаводы сейчас почти все стоят. Европейские, американские и японские производители приостановили производство и, соответственно, продажи своих машин в России.

Ситуация изменится явно не скоро. Главный исполнительный директор Nissan Motor Макото Учида предупредил, что выпуск автомобилей Nissan на заводе в Санкт-Петербурге и импорт машин бренда в РФ не возобновятся до марта 2023-го. Компания Renault и вовсе решила продать весь свой российский бизнес — и собственный завод в Москве, и 70% пакет акций АвтоВАЗа.

В таких условиях, отмечает аквтоэксперт широкого профиля Игорь Моржаретто, «рынок машин б/у, похоже, оживает, и на него вся надежда»: «Он вообще гораздо больше, чем рынок новых машин, — примерно в четыре раза. Если за год у нас в последнее время продавали около 1,5 млн новых легковых авто, то объем «вторички» — 6 млн единиц в год». Правда, для того чтобы этот круговорот не прекращался, он должен постоянно подпитываться или за счет первичного рынка, или из-за рубежа, в том числе в рамках параллельного импорта. А как раз с этим сейчас все непросто.

Возрождение российского автопрома действительно решило бы проблему. И еще одну — не менее, если не более серьезную, на которую указал президент РФ. Главной целью отрасли Путин считает все-таки сохранение коллективов предприятий и рабочих мест. Отдельное внимание президент обратил на то, что каждое рабочее место в автопроме «поддерживает девять мест в других отраслях». Ну, и, конечно, в нынешних реалиях Россия должна обеспечить себе технологический суверенитет.

«Надеюсь, у нас получится»

«Мы не собираемся выпускать старые модели, мы собираемся выпускать самые современные модели с переходом на электромобили, — подчеркнул московский мэр Собянин, анонсируя в мае выпуск автомобилей под брендом «Москвич» и добавил: — Конечно, нам понадобятся международные партнеры для этой работы, потому что с нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно. Но есть перспективы, я надеюсь, что у нас получится».

17 июня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что производство на заводе «Москвич» начнется до конца текущего года. По его словам, Минпромторг ожидает выпуска первых электромобилей под брендом Evolute на липецком «Моторинвесте». Планируется, что на первом этапе будет налажено производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе и электромобилей.

Автоэксперт Вячеслав Субботин высказал мнение, что если советские бренды окажутся привлекательными для покупателей, то в России могут возродить даже «Жигули» и другие советские марки автомобилей. И это правильно. «Вместо того, чтобы придумывать новые названия, можно использовать то, что уже есть в голове у людей. Например, название «Москвич» там есть, поэтому его и используют», — объяснил Субботин.

Он, как и столичный мэр, также уточнил, что «возрождение старых марок — это не значит возрождение старых автомобилей». «Речь идет о производстве современных машин. Для их создания будут использовать китайские технологии. То есть будут приглашать китайские компании, чтобы они выпускали в России свои автомобили, но под советскими брендами. Собственно, «АвтоВАЗ» делал до последнего времени то же самое. Автомобиль Lada Largus — это Renault Logan в другом кузове. Так делают не только у нас. Так делают во всем мире», — акцентировал Субботин.

«Под ключ»

О необходимости возрождения российского автопрома эксперты говорят давно. В 2020-м информпространство даже заполонил прогноз, что «Жигули» на водороде в ближайшей перспективе завоюют весь мир.

Основатель холдинга «Автотор» Владимир Щербаков, отмечая «Forbes», что «иностранные производители сбрасывают русским отработанные модели и технологии», тогда же призывал: «Мы не должны допустить превращения страны в «затерянный мир», куда стекаются отжившие свое автомобили и технологии. <…> Нужны практические решения по выбору пути развития. Для России это амбициозный, трудный, долгосрочный, но вполне посильный вызов. Жизнь требует перемен».

Сегодня эти слова еще более актуальны. Но где брать те самые детали? В условиях, когда под давлением те же французские «партнеры» «быстро слиняли из Тольятти, несмотря на свои долгосрочные обязательства». «Деньги в стране есть. И в сложившейся ситуации единственный вариант — заводы «под ключ»», — считает журналист Иван Рыбин из «Свободной прессы».

«Что касается этого года, принято решение о выделении 20,7 млрд. рублей на поддержку спроса. В первую очередь, это возобновление по автокредитованию — 10,2 млрд. рублей, 4,9 млрд. рублей — на льготный лизинг, 2,6 млрд. рублей — на скидки по электрическому транспорту и 3,3 млрд. рублей — на газомоторную технику», — заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Правда, Рыбин недоумевает зачем: «Спрос есть и так, машин нет! Никому ничего не кажется странным?»

Впереди долгое владение

В то же время глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов поделился перспективами: «В долгосрочном плане наша задача — создать новую современную российскую автомобильную платформу, обеспечив глубокую локализацию радиоэлектронного оборудования, автоматической коробки передач и других элементов, не говоря уже про ABS и подушку безопасности. Гораздо сложнее с автоматическими коробками передач, поскольку на запуск такого завода даже в максимально быстром режиме уходит не менее четырех лет».

«Главное, чтобы старые символы не просто механически воспроизводились, а были переосмыслены на современный лад, — переживает российская тележурналистка Наиля Аскер-заде у себя в Telegram и предлагает: — Например, можно выпустить электрическую версию «Волги» или интегрировать в «Победу» бортовой компьютер от «Яндекса»». Кажется, автоэкспертов в России скоро будет больше, чем диванных политиков.

Тем временем автоэксперт Моржаретто прогнозирует, что число новых машин в России будет пока сокращаться, а сроки владения — значительно удлиняться. «Если еще 10 лет назад срок владения новым автомобилем в России (до первой перепродажи) составлял чуть больше четырех лет, то сейчас — около шести, и эта цифра будет расти. На вторичном рынке уже обозначился дефицит относительно «свежих» авто, и он будет все больше и больше усиливаться», — заключает аналитик.