Жаркие споры вокруг кандидатуры Сауле Омаровой, выдвинутой президентом Байденом на должность главы Управления контроля за валютным обращением Минфина США, стали заметным событием американской политической жизни конца 2021 года. А для постсоветского пространства оно интересно тем, что регулятором американской валютной и банковской системы могла стать выходец из СССР, чья диссертация в МГУ называлась «Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в «Капитале»».

Впрочем, этим же ее кандидатура была интересна американцам. И это еще мягко сказано. Сочетание ее взглядов и биографии вызвало в американском обществе такой резонанс, что самой Омаровой пришлось снять свою кандидатуру, избавив президента Байдена от необходимости защищать ее от многочисленных нападок.

Советское прошлое или не только?

Личность Омаровой действительно уникальна для той сферы, которая могла оказаться под ее контролем.

Сауле Омарова родилась в 1966 году в городе Уральске (ныне Орал) Казахской ССР и росла в непривилегированной семье с матерью-медиком и бабушкой. Закончив школу с золотой медалью, она сумела поступить в МГУ, что многое говорит о талантах девушки из отдаленного уголка тогда еще большой страны. Свои способности она продемонстрировала и в университете, что позволило ей по студенческому обмену оказаться в Висконсинском университете США. Там она и осталась в 1991 году накануне распада СССР.

В США научную карьеру она начала в сфере изучения нефтяной политики Казахстана и других постсоветских стран. В 1999 году Омарова защищает диссертацию и становится доктором юриспруденции. Правда, ее студенческая биография была омрачена неприглядной историей — в 1995 году она была арестована по подозрению в краже вещей в магазине на сумму в пару сотен долларов. Сама она утверждала, что забыла заплатить за покупку части вещей, поэтому после того, как она это сделала, инцидент был исчерпан.

После завершения обучения Омарова начинает карьеру в юридической фирме Davis Polk & Wardwell, работающей в сфере финансов. Одновременно с этим она становится приглашенным профессором права в юридической школе Университета Северной Каролины. Позже научную карьеру Омарова продолжает в качестве профессора в правовой школе Корнельского Университета и как почетный сотрудник Бергруэнского Института.

Благодаря успехам в профессиональной и научной карьере, на нее обращают внимание «сильные мира сего». В 2006-2007 годах она проработала замминистра финансов по регуляторной политике в команде президента Джорджа Буша-младшего. А с 2013 года неоднократно приглашается на слушания в Конгресс США в качестве эксперта по финансам и технологиям. И с этой точки зрения номинация Омаровой в 2021 году президентом Байденом на должность главного валютного регулятора выглядела вполне логичной. И все-таки ее выдвижение имело среди экспертов в области финансов эффект разорвавшейся бомбы.

Конечно, не из-за ее азиатского происхождения — расовая принадлежность в США уже давно не является препятствием для занятия каких-либо должностей, наоборот, сочетание женского пола и с неевропейской этничностью скорее является бонусом для новой генерации ярких лидеров Демпартии, таких как Александрия Окасио-Кортес, Рашида Талеб или Ильхан Омар.

Гораздо сложнее дело обстоит с «советским» бэкграундом Омаровой, которая в отличие от указанных политиков не только приехала в США в зрелом возрасте, но и успела побывать комсомолкой и апологетом идей Маркса в своих студенческих работах. Это обстоятельство максимально использовалось противниками ее кандидатуры, в том числе на грани или уже даже за гранью принятой в США политкорректности. Так, во время «допроса с пристрастием», устроенного ей при обсуждении ее кандидатуры в Конгрессе, сенатор Джон Кеннеди съязвил, что не знает, как к ней обращаться — «профессор или товарищ».

Однако, говоря на чистоту, взрывной эффект вызвало не столько советское происхождение и прошлое Омаровой, сколько ее взгляды, позволившие многим считать, что речь идет не только о прошлом.

Несостоявшаяся революция... пока

Тут стоит немного отвлечься от самой Омаровой и обратиться к проблематике, которой ей пришлось бы заниматься в случае своего утверждения. Проблематике, связанной с таким значимым явлением как Федеральная Резервная Система (ФРС).

В каком-то смысле ФРС является центральным банком не только США, но и всего мира. Ведь после отмены в 70-е годы прошлого века золотого стандарта, то есть обеспечения эмиссии национальных валют золотом, она стала обеспечиваться так называемыми «золотовалютными резервами». А на практике в основном именно долларами, так как в этих резервах преобладает не золотая, а валютная составляющая, которой были в основном доллары США. В последнее время наряду с долларом во многих случаях стали использоваться евро, на повестке дня уже давно стоит вопрос о т.н. «резервных мировых валютах», но пока большинство устойчивых национальных валют продолжают обеспечиваться имеющимися у центральных банков этих стран запасами долларов.

Эмиссией же долларов занимается именно ФРС, которая, как и многие другие современные центральные банки, является весьма своеобразной структурой, устройство которой постоянно подвергается критике. Ведь, решая государственные задачи, она, в отличие от обычных ведомств, не только автономна в принятии решений в своей сфере, но и интегрирована с частными финансовыми структурами, чьими активами обеспечивается национальная валюта.

Все это позволяет ряду комментаторов считать ФРС своего рода штабом или зонтиком закрытой финансовой олигархии, которая благодаря ей стоит как над национальными властями США, выбранными американским народом, так и над другими национальными правительствами, чьи валюты зависят от ФРС. Однако до недавнего времени такие воззрения были уделом диссидентов вроде Линдона Ларуша. В созданной им картине мира и истории центральным сюжетом является именно борьба олигархии с национальными правительствами за производство и распоряжение финансовыми средствами. Номинация же на роль главного валютного регулятора США Сауле Омаровой сделала реальной ситуацию, при которой ФРС мог бы уже не просто критиковать подобный диссидент, а угрожать ей, используя предоставленные государством полномочия.

А о том, что это действительно было так, свидетельствует работа Сауле Омаровой с предложениями по радикальному реформированию ФРС и всей банковской системы США. Причем настолько радикальными, что трудно не согласиться с теми, кто охарактеризовал их как предложения по упразднению банковской системы США и ликвидации большинства частных банков. Ведь их функции по ведению счетов и управлению депозитами частных лиц Омарова предложила передать ФРС, который по ее замыслу из структуры, стоящей над банками, сам должен был превратиться в банк. Иначе говоря, в результате этой реформы счета частных лиц должны были открываться не в частных банках, а в ФРС, и он же должен был управлять их депозитами. При этом, рассуждая о том, что возможны два варианта — более умеренный, при котором наряду с ФРС счета частных лиц могут вести и частные банки, и радикальный, при котором они лишаются этого права, Омарова недвусмысленно выступала за второй.

Фактически Омарова предложила превратить ФРС из центрального банка и резервной системы в своего рода народный банк или публичную финансовую платформу, в том числе интегрировав в нее криптовалютную составляющую. Банкам же в их привычном виде в этой системе просто не оставалось места — исключение делалось лишь для банков местных общин и штатов, которые получали бы возможность ассистировать ФРС и выполнять часть его функций на локальном уровне.

Неудивительно, что против кандидатуры Омаровой выступила почти вся финансовая индустрия США, о политических возможностях которой можно только догадываться. Как следствие, на нее была организована такая медийная атака, под напором которой она решила снять свою кандидатуру сама. И в принципе то, что кандидатура человека с такими взглядами на эту должность не прошла, как раз неудивительно. Удивительно скорее то, что она была выдвинута действующим президентом, который как политик с более чем полувековым опытом не мог не понимать всех последствий ее возможного назначения. А это говорит о том, что США находятся на пороге эпохальной трансформации, глубина которой может быть не просто сопоставимой с Новым курсом Рузвельта, но и превосходить ее. Какой станет эта трансформация, покажет время.