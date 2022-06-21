Правительство Израиля переходит в транзитный режим работы до тех пор, пока в стране не будут организованы пятые по счету за три года парламентские выборы. Коалиционный альянс во главе с премьер-министром Нафтали Беннетом (партия «Ямина») и министром иностранных дел Яиром Лапидом («Еш Атид»), руководивший страной с июня прошлого года, объявил о самороспуске, пытаясь предупредить фатальный удар со стороны оппозиционных сил во главе с бывшим председателем правительства Биньямином Нетаньяху.

Аварийные меры понадобились «блоку перемен» на фоне растущих слухов, что парламентские оппоненты захотят внести на следующей неделе законопроект о роспуске Кнессета (законодательного органа). После вероломного бегства некоторых видных функционеров и готовности их коллег поддержать демарш у коалиции просто не осталось решающего большинства для того, чтобы предотвратить атаку. Многие инициативы и без того целенаправленно блокировались Нетаньяху и его сторонниками, чтобы деморализовать и затем добить противников.

В своем прощальном выступлении перед парламентариями Беннет сконцентрировал внимание на том, чего удалось достичь правительству за последний год, особенно если учесть негативные последствия пандемии. Его партнер Лапид, которому теперь, согласно коалиционному договору, суждено возглавить временное правительство, в свою очередь, указал на то, что систематические кризисные явления в израильской политике подчеркивают необходимость «капитального ремонта» государственной системы.

В эти дни закон о роспуске был направлен в парламентский секретариат. После голосования в предварительном чтении «блок перемен» готов вынести его 27 июня на окончательное утверждение. Только после этого Беннет и Лапид смогут объявить дату следующих выборов. По предварительным оценкам, они будут организованы либо 25 октября, либо 1 ноября. Пока что главным вопросом остается то, когда Лапид официально возьмет на себя полномочия действующего председателя правительства.

Опции для Нетаньяху

Новости о крахе коалиции были встречены аплодисментами в ультраортодоксальном лагере, на который привык опираться Нетаньяху. Некоторые правые подвергали руководящие круги откровенной критике за светские, «некошерные» инициативы и «левизну». Эти настроения прекрасно улавливал Нетаньяху, который накануне записал видеообращение по поводу последних событий и пообещал в случае своего прихода к власти не только понизить цены и налоги, но и расширить мирные соглашения Израиля с региональными игроками.

Однако опросы общественного мнения если и способны обнадежить сторонников экс-премьера, то не так уверенно, как им, возможно, хотелось бы. Так, по результатам исследования, проведенного аналитическим центром Panels Politics, если бы выборы состоялись сегодня, то «Ликуд» получил бы 36 кресел, а правый альянс, частью которого он является, — только 59 мандатов, что незначительно для 120-местного Кнессета. Пока это заставляет Нетаньяху искать другие, более изощренные способы возвращения к «пожизненному премьерству».

Появились предположения, что оппозиционный лидер попытается использовать время до голосования по роспуску, чтобы заручиться поддержкой недовольных членов уходящей коалиции и сформировать альтернативное правительство без запуска очередного электорального процесса. После того, как «блок перемен» покинула первая перебежчица, депутат Идит Сильман, росли слухи по поводу того, что Нетаньяху пытается «перекупить» представителей противоположного лагеря, предлагая им видные места в потенциальных избирательных списках.

Однако некоторые аналитики оценивают вероятность создания альтернативного правительства в рамках действующего парламентского созыва как крайне низкую из-за категорического отказа председателя партии «Тиква Хадаша» Гидеона Саара обсуждать перспективы присоединения к правительству, которое будет возглавлять Нетаньяху. «У нас была такая возможность, мы решили этого не делать, и наша позиция не изменилась», — заявлял в этой связи министр строительства Зеэв Элькин.

Цена нескончаемых выборов

По оценке израильских деловых изданий, перезапуск выборов в Кнессет обойдется национальной экономике в 2,7 млрд шекелей, что на 0,3 млрд дороже, чем предыдущее голосование. Наибольшая статья расходов — это выделение дополнительного выходного дня, который, согласно этим подсчетам, обойдется работодателям в 1,5 млрд. Каждый электоральный цикл становится для государства все более и более обременительным с точки зрения финансовой нагрузки, сетуют обозреватели.

Тем не менее, одна из основных интриг заключается в том, каким окажется будущее Беннета. Источники в его окружении утверждают, что уходящий председатель правительства рассчитывает отказаться от политической карьеры, однако пока колеблется. Другим интересным поворотом будет то, пойдет ли в политику бывший начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот. Его предполагаемая готовность баллотироваться в списке «Еш Атид» может увеличить концентрацию офицеров высшего звена в Кнессете.

Директор Израильского института демократии Йоханан Плеснер заявил: решение Беннета распустить собственную коалицию показало, что «худший политический кризис в Израиле не закончился, когда это правительство было приведено к присяге, а скорее просто отступил назад». По его словам, израильская система так и продолжит сталкиваться с кризисными явлениями, «пока лидеры не отложат в сторону свои политические разногласия» и не решат провести давно назревшие конституционные реформы.

Политические обозреватели в Израиле сходятся во мнении, что движение к пятым внеочередным выборам за три с половиной года не обещает стране политически продуктивных результатов: финальная конфигурация сил, по-видимому, будет такой же дисфункциональной, как и в предыдущие четыре раза: это лишенный большой маневренности парламент в условиях кризиса лидерства. Похоже, что для местных политиков вопрос смены правительства оказался гораздо шире проблемы одобрения или неодобрения фигуры Нетаньяху.