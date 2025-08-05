ВОЙНА В ГАЗЕ
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Не менее 20 палестинцев погибли в результате новых авиаударов Израиля
Еще десятки получили ранения
Не менее 20 палестинцев погибли в результате новых авиаударов Израиля
Сектор Газа / AA
5 августа 2025 г.

Во вторник в ходе серии израильских атак по различным районам Газы погибли не менее 20 человек. Ранения получили десятки. Об этом сообщают представители медицинских служб осажденного региона.

По данным источников, шесть палестинцев, ожидавших гуманитарную помощь, погибли в результате удара по месту скопления людей рядом с центром распределения помощи в районе коридора Нецарим в центральной части Газы.

Еще пять человек погибли в результате обстрела палаточного лагеря для перемещенных семей в районе аль-Маваси, расположенном на юге анклава, в Хан-Юнисе.

Трое палестинцев были убиты и несколько ранены при ожидании гуманитарной помощи у другого пункта распределения, также недалеко от Хан-Юниса.

В западной части лагеря беженцев Нусейрат на территории центральной Газы погибли двое человек, включая женщину. Кроме того, четыре жителя региона стали жертвами двух авиаударов по жилым домам.

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Напомним, что израильская армия продолжает наносить удары по Газе, одновременно блокируя поставки гуманитарной помощи. В регионе наблюдается острая нехватка продовольствия, чистой воды, медикаментов и средств гигиены.

Особенно быстро растет число погибших среди детей. Местные и международные источники подчеркивают, что Израиль использует голод и жажду как средство давления.

По данным властей в Газе, израильская армия разрушила 88% гражданской инфраструктуры. Продолжаются атаки на районы, где укрылись палестинцы, ранее насильственно изгнанные из своих домов.

Среди 2,4 млн жителей сектора более 2 млн стали внутренне перемещенными лицами. Многие из них были вынуждены переселяться по несколько раз.

Большинство живет в самодельных палатках или переполненных школах. Там отсутствует элементарная санитария, не хватает туалетов, растет уровень заболеваемости.

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