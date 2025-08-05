Во вторник в ходе серии израильских атак по различным районам Газы погибли не менее 20 человек. Ранения получили десятки. Об этом сообщают представители медицинских служб осажденного региона.

По данным источников, шесть палестинцев, ожидавших гуманитарную помощь, погибли в результате удара по месту скопления людей рядом с центром распределения помощи в районе коридора Нецарим в центральной части Газы.

Еще пять человек погибли в результате обстрела палаточного лагеря для перемещенных семей в районе аль-Маваси, расположенном на юге анклава, в Хан-Юнисе.

Трое палестинцев были убиты и несколько ранены при ожидании гуманитарной помощи у другого пункта распределения, также недалеко от Хан-Юниса.

В западной части лагеря беженцев Нусейрат на территории центральной Газы погибли двое человек, включая женщину. Кроме того, четыре жителя региона стали жертвами двух авиаударов по жилым домам.