ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Зеленский подтвердил: Украина идет на Белгород
В Киеве впервые подтвердили присутствие украинских войск в Белгородской области
Зеленский подтвердил: Украина идет на Белгород
/ Reuters
8 апреля 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска проводят операции на территории России, включая Белгородскую и Курскую области.

«Мы продолжаем активные действия на приграничных участках на вражеской территории — это абсолютно справедливо. Война должна вернуться туда, откуда пришла», — отметил он в видеообращении 8 апреля.

По словам Зеленского, цель таких операций — снизить давление на Сумское и Харьковское направления, а также на восточную часть фронта, особенно в Донецкой области и поблагодарил 225-й штурмовой полк за действия в Белгородской области.

Это первое официальное признание Киева о действиях ВСУ в Белгородской области, которые по времени совпали с масштабным отводом украинских войск из Курской области — после почти 6 месяцев пребывания на территории РФ. Ранее в марте Киев лишь косвенно подтверждал наличие своих сил в регионе.

Российские военные блогеры сообщали о боях в районе сел Демидовка и Прилесье, однако позже появлялись сообщения об отводе украинских войск из этих районов.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us