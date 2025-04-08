Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска проводят операции на территории России, включая Белгородскую и Курскую области.

«Мы продолжаем активные действия на приграничных участках на вражеской территории — это абсолютно справедливо. Война должна вернуться туда, откуда пришла», — отметил он в видеообращении 8 апреля.

По словам Зеленского, цель таких операций — снизить давление на Сумское и Харьковское направления, а также на восточную часть фронта, особенно в Донецкой области и поблагодарил 225-й штурмовой полк за действия в Белгородской области.

Это первое официальное признание Киева о действиях ВСУ в Белгородской области, которые по времени совпали с масштабным отводом украинских войск из Курской области — после почти 6 месяцев пребывания на территории РФ. Ранее в марте Киев лишь косвенно подтверждал наличие своих сил в регионе.

Российские военные блогеры сообщали о боях в районе сел Демидовка и Прилесье, однако позже появлялись сообщения об отводе украинских войск из этих районов.