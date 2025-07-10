ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Малайзия и США заключили ядерную сделку
Главы МИД договорились о сотрудничестве в сфере гражданской мирного атома
Малайзия и США заключили ядерную сделку
/ AP
10 июля 2025 г.

США и Малайзия подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Церемония состоялась в четверг в Куала-Лумпуре при участии госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Малайзии Мохамада Хасана.

Хасан заявил, что меморандум станет ключевым шагом к укреплению всеобъемлющего партнерства двух стран и подтвердил готовность Малайзии приступить к переговорам по соглашению 123 — рамочному документу, регулирующему мирное ядерное сотрудничество с США.

«Это важная веха, которая поможет укрепить энергетическую безопасность, ускорить экономическое развитие и нарастить национальный потенциал по безопасному и ответственному использованию ядерной энергии», — сказал он.

Марко Рубио отметил, что подписание демонстрирует, как страны могут развивать ядерные программы в мирных целях. Он добавил, что это особенно актуально на фоне глобального интереса к атомной энергетике. Визит Рубио в Куала-Лумпур приурочен ко встрече министров иностранных дел АСЕАН.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us