США и Малайзия подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Церемония состоялась в четверг в Куала-Лумпуре при участии госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Малайзии Мохамада Хасана.

Хасан заявил, что меморандум станет ключевым шагом к укреплению всеобъемлющего партнерства двух стран и подтвердил готовность Малайзии приступить к переговорам по соглашению 123 — рамочному документу, регулирующему мирное ядерное сотрудничество с США.

«Это важная веха, которая поможет укрепить энергетическую безопасность, ускорить экономическое развитие и нарастить национальный потенциал по безопасному и ответственному использованию ядерной энергии», — сказал он.

Марко Рубио отметил, что подписание демонстрирует, как страны могут развивать ядерные программы в мирных целях. Он добавил, что это особенно актуально на фоне глобального интереса к атомной энергетике. Визит Рубио в Куала-Лумпур приурочен ко встрече министров иностранных дел АСЕАН.