Министерство финансов Соединенных Штатов обновило генеральную лицензию и ослабило санкции на проведение сделок с российскими авиакомпаниями гражданской авиации. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно документу, американские компании получат право на проведение сделок с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), «Иркута», ПАО «Туполев» и Авиационным комплексом им. С. В. Ильюшина. При этом сделки можно будет заключать только в том случае, если самолеты зарегистрированы за пределами России, а переданные технологии будут использоваться только для гражданской авиации.

Речь идет об операциях, связанных с поставками, экспортом или реэкспортом товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации. При этом американский Минфин также определил срок до 11 августа 2022 года как последний для сделок с попавшей под санкции государственной корпорацией «Ростех». Это же касается структур, в которых ей принадлежит 50% и более.

Согласно другой лицензии Минфина США, он разрешил проводить с российской ФСБ (под американские санкции попали три физических лица и одно юридическое, связанные с ФСБ) некоторые операции, касающиеся выдачи лицензий и сертификатов, связанных с информационными технологиями. Власти уточнили, что речь идет о случаях, когда «экспорт, реэкспорт или поставки любых товаров или технологий» не запрещаются Минторгом США, а плата по таким транзакциям не должна превышать $5 тыс. в год.

До этого российский Минтранс заключил соглашения с 20 авиакомпаниями на возврат денег пассажирам за отмененные авиаперелеты на внутренних рейсах с 24 февраля по 1 июля, а также на международных — с 24 февраля по 31 октября. Также в ведомстве сообщали о переходе всех российских самолетов в отечественный реестр.

28 июня США ввели санкции против 29 россиян, в том числе против экс-министра обороны, главы авиакластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова и телеведущей, замгендиректора «Газпром-Медиа» Тины Канделаки. Также под ограничения попали 70 компаний, в том числе «Ростех», ОАК и ее дочерние предприятия. В новом пакете санкций США запретили ввоз в страну российского золота, кроме того, которое до 28 июня находилось за пределами России. «Как было объявлено на саммите G7, к США в действиях против российского золота, крупнейшего неэнергетического экспорта страны, присоединились Великобритания, Канада и Япония», — заявили в ведомстве.