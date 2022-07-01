За пять месяцев текущего года банки Узбекистана заработали 3,44 трлн сумов чистой прибыли ($318 млн) — в 1,5 раза больше, чем было в январе-мае 2021 года. Это следует из данных, опубликованных Центробанком страны.

Рентабельность активов банковского сектора за год выросла с 1,9 до 2,4%, а рентабельность капитала — с 9,2 до 11,4%. При этом у пяти крупнейших узбекистанских банков — «Узнацбанка», «Узпромстройбанка», «Асакабанка», «Агробанка» и «Ипотека-банка» — показатели ниже, чем в целом по сектору. Их совокупные результаты на 1 июня не превышают 10%. У игроков с величиной активов от 3 до 10 трлн сумов значения составляют 5,3 и 25,1%, соответственно.

Это значит, что малые банки генерируют активов и капитала больше прибыли, чем крупные игроки на рынке. Кроме того, существенный вклад в рост совокупной чистой прибыли банков РУз внесла процентная маржа: с начала года она составила 9,11 трлн сумов — на 38% больше, чем было в январе-мае прошлого года. Непроцентный доход достиг почти 5 трлн сумов, то есть на 60% больше, чем годом ранее.

До этого стало известно, что объем депозитов в банках Узбекистана в мае увеличился на 7,5%, а общая сумма выросла на 12 трлн, до 173,9 трлн сумов. Основной вклад в увеличение внесли корпоративные клиенты финучреждений. При этом совокупная сумма депозитов в денежном выражении выросла на 12 трлн сумов, депозиты юрлиц выросли на 11 трлн сумов (со 118,4 до 129,5 трлн), а у физлиц — на 1 трлн сумов (с 43,4 до 44,4 трлн).

В конце июня сообщалось, что сделка по покупке российским Совкомбанком у Агентства по управлению государственными активами Узбекистана Узагроэкспортбанка отменена. «К сожалению, в силу того, что на нас, как и на практически все системно значимые российские банки, были наложены санкции, реализация проекта в текущих условиях стала невозможной, — заявил по этому поводу первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. — Сейчас по взаимному решению сторон сделка в процессе аннулирования. Можно сказать, что она уже практически аннулирована». Ранее Совкомбанк заявлял, что покупает у Узбекистана Узагроэкспортбанк за $4 млн, так как победил в публичном конкурсе по приватизации этого банка.