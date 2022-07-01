Освобождение Натальи Поклонской с должности заместителя руководителя Россотрудничества стало для нее четвертым по счету лишением должности в российской государственной системе.

Первый раз это произошло в 2016 году, когда она, поруководив ею всего два года, покинула прокуратуру российской администрации аннексированного Крыма. Второй, когда проработав депутатом Госдумы в 2016-2021 году, вопреки обыкновению, не переизбралась в ее следующий состав. Третий, когда уволилась с должности посла России в Кабо-Верде после трех с половины месяцев с момента назначения на нее. Четвертым стало ее увольнение с руководящей позиции Россотрудничества всего после четырех месяцев работы на ней. Когда писалась эта статья, стало известно о том, что Поклонскую назначили советником генерального прокурора РФ, при этом в соответствующем заявлении она обязалась прекратить любую публичную деятельность, включая ведение страниц в соцсетях — видимо, таково было условие нового назначения.

А что случилось?

Ожидания и реальность

В российскую государственную систему Поклонская стремительно ворвалась в 2014 году, став символом надежд для многих сторонников так называемой «Русской весны». Причем, как в Крыму, где они поверили, что с «возвращением в родную гавань» их ждут радикальные изменения к лучшему, так и в самой России, где они понадеялись на то, что приток «свежей крови» в лице таких, как Поклонская, кардинально оздоровит ее политическую систему. Эти надежды быстро разбились о суровую российскую реальность, и примером тому стала не одна Поклонская.

Не менее показательна в этом смысле история еще одного лица «Русской весны» в Крыму — Алексея Чалого. Будучи ее вождем в Севастополе и первоначально возглавив его при российской администрации, он, несмотря на свою популярность, уже через несколько месяцев был оттеснен от реального руководства городом в пользу кремлевского назначенца Сергея Меняйло. А уже в августе 2014 года Чалый и вовсе снова оказался в оппозиции, обвинив кремлевских ставленников в «некомпетентности и чванстве». Благодаря значительной низовой поддержке Чалому все-таки удалось, лишившись поста губернатора российской администрации аннексированного Севастополя, возглавить его Законодательное Собрание. Однако уже в 2016 году, то есть в год отставки Поклонской с должности прокурора Крыма, ему пришлось отказаться от должности и председателя Законодательного Собрания, став оппозиционным депутатом.

Наталья Поклонская в российской государственной системе первоначально взлетела выше, чем Чалый. Ведь последний как был при международно признанной власти Украины, так и остался при «российской власти» политиком локального масштаба. Поклонская же благодаря «Русской весне» из руководителя одного из отделов украинской прокуратуры превратилась в целого прокурора российской администрации аннексированного Крыма, «прославившегося» запретом Меджлиса крымскотатарского народа и репрессиями против его активных участников.

Впрочем, если с репрессиями как одной из задач новой власти она неплохо справлялась, то достижению второй, а именно переделу собственности в пользу реальных выгодополучателей «Русской весны», судя по всему, не способствовала. С чем, очевидно, и связана ее почти синхронная отставка с другим идеалистом «Русской весны» Чалым. Поклонскую переводят на работу, на которой в отличие от должности прокурора она должна была приносить системе сплошную имиджевую пользу – депутата Государственной Думы. Однако вместо этого и здесь она умудряется создать проблемы своим «благодетелям».

Так, Поклонская единственная во фракции «Единой России» выступила против предложенной Кремлем пенсионной реформы. Правда, после того, как однопартийцы предложили ей сдать мандат, она передумала. Но, согласившись с основной идеей законопроекта о реформе, все равно стала настаивать на внесении в него изменений. Она не поддержала предложенные правящей партией законопроекты о муниципальной милиции и наказании за неуважение к власти, зато предложила дать гражданам возможность инициировать пересмотр или отмену законов через портал Госуслуг. А в 2020 году на фоне закручивания в стране гаек призвала к амнистии участников т.н. «Московского дела», задержанных во время протестных выступлений в столице в 2019 году.

Что она не прижилась в Госдуме, стало ясно уже в 2018 году, когда была ликвидирована возглавляемая ею комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Накануне выборов в новый состав Госдумы она выдвинула было свою кандидатуру для участия в партийных праймерис. Однако через какое-то время отказалась от этого — в связи с назначением на новую должность. Назначение это, впрочем, изначально выглядело как ссылка еще более явная, чем перевод с должности прокурора российской администрации аннексированного Крыма в декоративную Госдуму. Поклонскую назначили послом в далекое Кабо-Верде, страну, расположенную не просто в Африке, а почти посередине Атлантического океана, что стало поводом для многочисленных шуток.

Впрочем, спокойно ей не сиделось и там. В преддверии войны в Украине ее переводят в Россотрудничество. По ее словам, она попросила назначить ее туда, где она сможет в тяжелый момент «помогать народу Украины», а не греться в лучах солнца посреди Атлантического океана. Но, видимо, «помогала» она как-то не так, так что и эту руководящую позицию она покидает.

Всем этим перемещениям по службе можно искать и находить разные объяснения. Но очевидно одно — расчет Поклонской на то, что российская государственная система окажется принципиально лучше украинской и будет избавлена от присущих постсоветским странам «родовых пятен» явно не оправдался. В российской госсистеме Поклонская и такие, как она, оказались нужны не как «свежая кровь», а как «свадебные генералы», роль которых ей, похоже, дается сложно.

«Русские украинцы» между Украиной и «Русским миром»

Не меньшим разочарованием, правда, на этот раз уже для многих поклонников Поклонской, стали ее публичные высказывания по национальному вопросу, начиная с 2020 года. Тогда впервые она начала позиционировать себя как украинку, но вместе с тем и русскую. А это, по мнению ее сторонников, противоречит самой идее «Русской весны», с которой Поклонская у многих ассоциировалась.

Ведь, согласно ее идеологии, как Украина, так и сама украинская идентичность представляют собой искусственные и враждебные «исторической России» сущности, взращенные ее врагами там, где должны были быть «Новороссия» (юго-восток Украины) и «Малороссия» (ее центральная часть). Соответственно, уже сам факт сознательной декларации себя украинкой делает ее в глазах сторонников таких идей если не врагом, то потенциальным пособником врагов. Особенно если речь идет об иконе «Русской весны», которой такие азы ее идеологии знать положено.

Меж тем, Поклонская не только настойчиво называла украинкой себя, но и стала утверждать, что «Украина — это не Россия», а страна с уже состоявшейся идентичностью, попытка силового уничтожения которой обернется массовым кровопролитием. Неудивительно, что после начала полномасштабной войны в Украине она заявила, что «буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины».

Однако уже не говоря о роли, которую она сыграла в аннексии Крыма и репрессиях против крымскотатарских и украинских патриотов, не стоит относиться к Поклонской ни как к «голубю мира», ни тем более как к раскаявшейся украинской патриотке. Как следует из ее высказываний, Украина для нее неотделима ни от советской истории, ни от «Русского мира», а просто должна обладать своей спецификой внутри них. То есть, по сути, это так называемое «малороссийство», признающее за Украиной и ее коренными жителями этнографические особенности внутри единого «Русского мира», но отказывающее им в праве на политическую и культурную самостоятельность от него.

Собственно, именно такое отношение и предопределило позицию, занятую ею в 2013-2014 году, в чем она нисколько не раскаивается. Будучи украинским прокурором, она служила и была готова служить Украине ровно до тех пор, пока та оставалась частью постсоветского символическо-культурного пространства, ставшего с определенного момента называться «Русским миром». Но когда в ней победили силы, не просто отвергшие советскую разновидность украинства, но и поднявшие на щит геров антисоветского украинского сопротивления, Поклонская сделала выбор в пользу России.

Да, по-видимому, реальная Россия оказалась далека от того идеала, который она себе представляла, вставая под ее знамя. К тому же, если в 2014 году еще могло показаться, что отрицание украинской идентичности в России является уделом только «ястребов», то в 2022 году оно превратилось практически в официальную государственную доктрину, что явно создает определенный дискомфорт для продолжающей себя считать «русской украинкой» Поклонской. В каком-то смысле это драма достаточно многочисленной прослойки людей, не желающих или не способных выбрать одну из двух траекторий, по которым разъехалась бывшая советская Украина. Они не хотят становиться сознательными украинцами, поддерживающими политическую и культурную независимость Украины от России. Но они не хотят и полностью отказываться от украинской идентичности, как это сделали многие этнические украинцы («малороссы») «ДНР», «ЛНР», аннексированного Крыма и самой России, для которых наименования «Украина» и «украинцы» стали обозначением врага.

Смещение Поклонской с должности заместителя руководителя Россотрудничества, по определению предполагающей некоторую публичность, и ее заявление об отказе от комментариев и высказываний на политические темы наглядно демонстрируют, что остаться в российской государственной системе образца 2022 года такие люди могут, только замолчав.