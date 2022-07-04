«Для меня результаты этого чемпионата мира по фигурному катанию — ложь, их не существует», — прокомментировал продюсер и хореограф Илья Авербух мартовские соревнования, которые прошли без российских спортсменов. «Профанация», — согласился тренер Александр Жулин. Женское одиночное «золото» тогда досталось японке Каори Сакатомо, не выполнившей ни одного четверного прыжка и которой пророчили не выше шестого места. Она и сама, по сути, признала «поражение», сказав: «Поскольку российских фигуристок здесь нет, меня вдруг стали считать претенденткой на победу». Еще недавно подобное нельзя было даже представить, как и все то, что сейчас делает политика со спортом. Мировая политика. С мировым спортом.

История вопроса

Со времен античности спортивные мероприятия были действующим механизмом для приостановки войн и политических дискуссий. Однако мировой спорт XXI века оказался напрямую связан с политикой. Примеров тому масса: вердикт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России, дело Ламина Диака о коррупции и зимняя Олимпиада-2018 на фоне ядерной угрозы Северной Кореи.

«Политика и спорт идут рука об руку», — подтверждает сегодня историк хоккея и автор более 100 книг Эндрю Подниекс. Этой теме, хотя правильнее сказать — проблеме, ученые во всем мире уже десятилетия подряд посвящают целые исследования. Началом активного использования спорта в качестве инструмента политики «мягкой силы» они называют период «холодной войны» между СССР и США. К сожалению, давно стало типичным: если в спорте происходит конфликт, то первым делом обвиняют политиков, которые могут быть замешаны в деле.

«Россия, несомненно, входит в число тех стран, которые используют спорт как инструмент политики «мягкой силы» государства, — рассуждает магистрант Финансового университета при Правительстве РФ Дарья Осинина. — Подтверждением является усиленное внимание к спорту в последние годы, когда Россия стала одной из центральных площадок при проведении международных спортивных соревнований: летняя универсиада в Казани, ЧМ по легкой атлетике в 2013-м, зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2014-м, ЧМ по водным видам спорта в 2015-м, ЧМ по футболу в 2018-м».

Считается, что политику и спорт связывают две основные причины. Во-первых, спорт развивает имидж страны, а спортсмены выражают свое отношение к родине, приходя на турнир с флагом и гимном. Во-вторых, благодаря соревнованиям улучшается экономическая ситуация: на турниры приезжают зарубежные спортсмены, спонсорские компании в поисках новых контрактов и, конечно, в большом количестве туристы-болельщики.

Удар по футболу

После начала «спецоперации в Украине» международные спортивные федерации приняли ряд жестких санкций в отношении российских спортсменов. У России «отобрали» крупные международные соревнования, а клубы и спортсмены оказались отстранены от участия в крупных турнирах. Подобных прецендентов в истории спорта никогда еще не было.

В экспертной среде говорят, что сильнее всего западные рестрикции ударили по футболу. Лиги наций для сборной России не будет, еврокубков в следующем сезоне — тоже. УЕФА «закрыла» спортсменам и ЧМ в Катаре. Из российских клубов массово бегут иностранцы — все топовые игроки.

При этом сама УЕФА от неучастия российской сборной и клубов в ее турнирах ничего не теряет. Экономическая роль России в мировом футболе минимальна, при том что это — стремительно растущий рынок: за последние 10 лет выручка ассоциации даже с учетом пандемии выросла вдвое: с 2,8 млрд долларов до 5,7 млрд в год, когда проходит чемпионат Европы, и с 1,4 млрд долларов до 3 млрд в другие годы.

«Будем объективны: по спортивным показателям российские клубы сейчас примерно на одном уровне с Шотландией, — пояснил ситуацию «Профилю» член комитета по маркетингу Российского футбольного союза (РФС) Алексей Киричек. — Заметили бы вы, если бы шотландские команды исключили из еврокубков?»

И тем не менее… Для УЕФА основной интерес в отношениях с Россией состоит в продаже российским телеканалам прав на трансляцию еврокубков. «Показательно, что здесь ничего не изменилось, никакого намека на санкции, — отмечает Киричек. — Скорее всего, и ФИФА продаст нам права на показ ЧМ-2022 в Катаре. От аудитории в 140 млн человек международные организации не отказываются». Вот такие двойные стандарты…

Обезглавленный хоккей

Другое дело — хоккей, где отсутствие России невозможно не заметить. Даже директор альянса европейских хоккейных клубов Шимон Шемберг, который занимает абсолютно антироссийскую позицию, в мае перед ЧМ-2022 в Финляндии говорил: теперь хоккейные болельщики будут смотреть чемпионат мира, который чисто со спортивной точки зрения может стать только беднее без участия России. «В спортивном плане это существенно скажется на турнире, — уточнил тогда Шемберг. — Это очевидно, потому что Россия — одна из больших хоккейных держав, постоянный претендент на медали. Это как чемпионат мира по футболу без Германии или Бразилии».

По итогам ЧМ президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф признал: «Без России и Беларуси соревнования уже не те. Надеюсь, хоккейная семья скоро воссоединится». А его заместитель Петр Бржиза рассказал о финансовых потерях: «Русские приводят с собой как болельщиков, так и важных партнеров для Infront. Их нелегко заменить».

Кстати, ИИХФ, скорее всего, понесет дополнительные убытки, выплачивая российским организаторам неустойку за срыв турнира в России. По подсчетам Минспорта РФ, международные федерации в целом отменили 186 запланированных соревнований на территории страны. Им направлено предложение возместить ущерб: российская сторона рассчитывает вернуть полюбовно или через суд 49,3 млн долларов. Причем первый «кешбэк» уже выплачен: ФИДЕ вернула 1 млн евро за отмену Всемирной шахматной олимпиады в России.

Защита от рекордов

И тем не менее глава МОК Томас Бах по-прежнему негативно оценивает возможность отмены рекомендации по отстранению россиян в международных соревнованиях. 4 июля он заявил, что еще не время. «Мы сохраняем ранее занятую нами позицию, которая очень ясна, включая наши рекомендации международным федерациям не приглашать спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования», — подчеркнул он.

И совсем уж неспортивно Томас Бах добавил: «Наши действия, с одной стороны, — санкции, с другой — защитные меры». Это не красит прежде всего его самого. Тем более что некоторые федерации Россию не отстраняли: на международной арене продолжают состязаться российские автогонщики, велогонщики, теннисисты, шахматисты, бойцы смешанных единоборств (UFC).

Известно, что сборную России по настольному теннису включили в число участников командного ЧМ в Китае, правда, окончательное решение будет принято 26–27 июля. В санном спорте Россия успешно оспорила свое отстранение во внутреннем арбитражном суде международной федерации. Аналогичный успех достигнут в бобслее.

Игры недоброй воли

Нехватку России ощутили стрельба и стрельба из лука, греко-римская и вольная борьба, плавание и синхронное плавание, спортивная и художественная гимнастика, бокс и тхэквондо, фехтование, лыжные гонки и шорт-трек. «Увы, число соревнований, итоги которых выглядят сомнительными из-за неучастия россиян, постепенно растет», — сожалеет обозреватель «Профиля» Иван Дмитриенко. — Но можно посмотреть на ситуацию иначе: именно в этих видах спорта Россия самодостаточна настолько, чтобы провести альтернативные чемпионаты мира».

Действительно, первые подобные форумы должны состояться уже в июле. В шести регионах РФ пройдет Универсиада с участием университетов из дружественных стран. Казань примет «Игры дружбы» по водным видам спорта, причем там обещано участие девяти стран. А в Минске организуют турнир по гимнастике «Хрустальная роза».

Также в Минспорта РФ обещают провести соревнования, аналогичные международным этапам Гран-при по фигурному катанию и Бриллиантовой лиги для легкоатлетов. Кажется, Игры доброй воли, впервые родившиеся в 80-х из неудовлетворенности СССР сложившейся системой, возвращаются сегодня.

К тому же голоса в поддержку российского спорта раздавались на Западе с первых дней его отлучения. «Это большая-большая ошибка», — заявил французский биатлонист Симон Фуркад. «Я думаю, это несправедливо», — согласился Антонио Конте из английского «Тоттенхэма». «Я верю, что спорт может способствовать установлению мира. Что мы будем делать после окончания конфликта? Как мы примиримся между собой?» — развел руками тренер ФК «Динамо» Мирча Луческу. Заместитель члена правления Норвежского олимпийского комитета Ойвинд Ваттердал вовсе покинул свой пост в знак протеста против исключения россиян.