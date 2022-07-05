Единство Тегерана и Дамаска в оценке региональной и глобальной ситуации было продемонстрировано во время недавней поездки в сирийскую столицу министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна, которой предшествовал его визит в Турцию. Министерский самолет приземлился в Арабской Республике считанные часы спустя после того, как израильские силы со стороны Средиземного моря нанесли удары в районе сирийской провинции Тартус. Тайминг произошедшего не мог не навести на мысли о сигнальном характере бомбардировок.

Тем не менее, как проинформировали ивритоязычные издания, атака на Тартус преследовала цель предотвратить передачу сирийскому режиму комплектующих некой противовоздушной системы иранского производства, использование которой на этой арене могло бы «изменить правила игры» в сфере безопасности. Программу по укреплению возможностей Дамаска в этой сфере курируют высокопоставленные представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которые пытались переправить технику морским путем, сообщали СМИ.

Попытка нарастить противовоздушную систему сирийского режима, очевидно, связана с произошедшей не так давно бомбардировкой международного аэропорта в Дамаске, которая, несмотря на встреченный со стороны российского официоза риторический отпор, продемонстрировала, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) по-прежнему обладает пространством действий в Сирии. Нападение на столичную воздушную гавань даже привело к тому, что связанные с «Хезболлой» издания посетовали на ненадежность российской стороны в вопросе отражения таких авиаударов.

Спекуляции на тему того, что иранская сторона готова оснастить режим Асада продвинутыми средствами ПВО собственного производства, чтобы сузить оперативную свободу ЦАХАЛ, появлялись в последние годы неоднократно. Однако сейчас глобальная повестка, судя по всему, предоставляет идеальную возможность, чтобы претворить эти планы в жизнь. Внимание России сконцентрировано на войне в Украине, в то время как Израиль сталкивается с очередным электоральным циклом.

Борьба за аэропорты

Бомбардировка дамасского аэропорта привела к росту предположений о потенциальном переделе сфер влияния между Россией и Ираном в том, что касается использования сирийского воздушного пространства. Сын бывшего министра обороны Сирии Фирас Тлас выступил с утверждением, что Москва использует ситуацию вокруг частичного разрушения инфраструктуры столичного аэропорта для того, чтобы закрепить собственное влияние. Более того, сирийских перевозчиков заподозрили в использовании аэропортов, находящихся в зоне ответственности РФ.

Так, компания Cham Wings, близкая к сирийскому режиму, перенаправила свои рейсы из Бейрута в Камышлы, где есть российское присутствие, после того как дамасский аэропорт пережил бомбардировку. Это сформировало как минимум визуальную антитезу воздушной гавани в Алеппо, которая, как принято считать, находится под иранским контролем, и породило предположения, что военное руководство Исламской Республики и его ставленников хотят лишить любого намека на влияние в локальной транспортной сфере, чтобы не допустить применения теневых схем.

Тем не менее, есть и другие предположения, по которым российская сторона, напротив, поддерживает идею делегирования Ирану и его силам некоторых полномочий по управлению рядом авиаобъектов в Сирии на фоне собственной сконцентрированности на боевых действиях в Украине. Тем более, что гипотетическая перебалансировка в пользу Тегерана могла бы служить для Кремля средством давления на Израиль, власти которого за последние месяцы перешли от политики умеренного нейтралитета во взаимодействии с Москвой и Киевом к более однозначной позиции.

Впрочем, публично российский официоз не готов признавать даже гипотетическую деприоритизацию сирийского досье в своей внешнеполитической повестке. Не так давно спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев дал понять, что такая интерпретация отражает желание ряда западных столиц «видеть развитие ситуации в Сирии по своим лекалам». «Сирийский конфликт и урегулирование по-прежнему остаются в приоритетах российской внешней политики», — подчеркнул спецпредставитель.

Изменение подходов США

Закрепление иранских сил в Сирии автоматически открывает путь к широкому набору эскалационных сценариев. Официальные лица США уже выразили обеспокоенность в связи с тем, что в последние месяцы приписываемые Тегерану и его посредникам военные провокации на этой арене заметно участились. Это стало одной из тем инспекционной поездки, которую недавно совершил в неподконтрольные правительству районы Арабской Республики руководитель Центрального командования Вооруженных сил США Майкл Курилла.

Другим вопросом в повестке его визита стали российские действия. Курилла прибыл на американский военный объект в юго-восточной зоне ат-Танф всего несколько дней спустя после того, как ВКС РФ нанесли удар по этому району, сославшись на то, что действующие здесь оппозиционные группировки атаковали правительственные формирования и поэтому должны понести ответственность. Операция породила в Пентагоне опасения, что безопасность американского контингента может быть скомпрометирована.

С момента начала войны в Украине протоколы деконфликтации в Сирии стали более уязвимыми, сетуют американские официальные лица. Инциденты с Россией стали происходить в том числе в воздушном пространстве, согласно этим сведениям. С учетом того, что жизнь американского персонала является для Вашингтона красной чертой, пересечение которой потребует ответа, в Пентагоне начали просчитывать потенциальные меры реагирования. Они, как отмечают планировщики, должны сдержать оппонентов, но не спровоцировать крупный конфликт.

Одним из потенциальных «адресатов» подобного ответа может стать и Иран, обстрелы со стороны которого, по американским оценкам, за последние месяцы пугающе увеличились. Администрацию президента Джо Байдена критикуют в этой связи за то, что подобная диверсионная активность в отношении военных объектов США еще ни разу не встретила соразмерной реакции. В этой ситуации любая активизация Тегерана на сирийской арене может моментально превратиться в отягчающее обстоятельство.