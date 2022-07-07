Правительство Германии поддержало закон для энергетических компаний, который министр экономики Роберт Хабек назвал крайне острой мерой и призвал использовать его осторожно. Документ позволяет перекладывать издержки из-за растущих цен на газ на конечных потребителей. Эта мера предосторожности нужна на случай, если Россия решит прекратить поставки газа в Германию. Об этом сообщает Reuters.

Ограничение поставок Москвой подрывает отрасль и угрожает экономике в целом, заявили в немецком кабмине.

«Мы сделаем все, чтобы сохранить основные поставки в предстоящую зиму и сохранить работу энергетических рынков как можно дольше, несмотря на растущие цены и растущие риски», — заявил по этому поводу Хабек.

Новый закон также позволяет правительству проводить бэйлаут (выкупать у предприятий «токсичные активы» — невозвратные кредитные обязательства) — и разрешает заводам закладывать высокие цены на газ в тарифы для потребителей.

Хабек уточнил, что кризис в энергетической отрасли рискует спровоцировать эффект домино, который может привести к краху рынка. Ранее Россия уже ограничила поставки газа в Германию, и власти готовятся к новому сокращению поставок. «Газпром» заявлял, что 11 июля закроет ключевой трубопровод на техническое обслуживание, и Берлин опасается, что Москва может не включить его снова.

Ожидается, что первой в Германии государственную поддержку получит энергетическая компания из Дюссельдорфа Uniper SE, которой требуется €9 млрд, что примерно вдвое превышает ее рыночную стоимость.

В конце июня энергетический концерн Uniper отозвал прогноз по прибыли на этот финансовый год из-за сокращения поставок «Газпромом». За 4 и 5 июля акции Uniper упали на 35% после того, как местные СМИ сообщили, что из-за ухудшения положения компании правительство собирается выкупить у нее до четверти акций. В Uniper заявили, что ведут переговоры с правительством о предоставлении ликвидности. По оценкам аналитиков, ограничение поставок газа из России обходится компании в €30 млн в день.

В начале июля представители Христианско-демократического союза в бундестаге посчитали план министра Хабека по поставкам сжиженного природного газа провальным. Один из них, Торстен Фрай, призвал приложить все усилия, чтобы быстро заполнить газохранилища и немедленно возобновить работу угольных электростанций. Представитель Союза судовладельцев Мартин Крёгер также пояснил, что у Германии нет СПГ-танкеров, которые могли бы перевозить топливо на большие расстояния, по всему миру доступно почти 500 таких судов, но спрос на них велик.