Политическая и деловая элита Германии бьет тревогу в связи с наступлением крупнейшего экономического кризиса за новую историю, потому что рост цен на энергоносители и нарушение цепочек поставок привели к тому, что Берлин впервые за более чем 30 лет столкнулся с ежемесячным торговым дефицитом. Ситуация заставила канцлера Олафа Шольца провести переговоры с профсоюзными лидерами, известными экономистами и представителями групп работодателей, чтобы обсудить преодоление негативных явлений.

Как констатировал по итогам встречи глава ассоциации работодателей Германии Райнер Дульгер, ФРГ вошла в состояние «самого тяжелого экономического и социального кризиса со времен воссоединения». По его словам, сейчас компании «не знают, какой пожар потушить первым». Дульгер обратил внимание на нехватку квалифицированных рабочих и персонала, а также на «разрушенные в клочья» цепочки поставок. В этих обстоятельствах сохранение работы большинства фирм будет проблемой, уверен он.

Вместе с тем набирает популярность идея, что жители страны должны учиться экономить. «Граждане должны справляться в рамках своей повседневной жизни», — без зазрения совести произнес Шольц в интервью общественному телеканалу ARD. Он признал, что любое повышение оплаты за коммунальные услуги может оказаться непосильным бременем для некоторых социальных групп. Набирающий обороты кризис с инфляцией, добавил Шольц, станет для страны настоящим «социальным динамитом».

В это же время давление на правительство растет.

Крупные профсоюзы обещают своим сторонникам вести максимально жесткие переговоры с федеральными властями. Лидеры Индустриального союза металлистов Германии и Объединенного профсоюза работников сферы услуг уже подчеркнули, что заработная плата в стране должна соответствовать уровню инфляции, чтобы защитить наиболее уязвимые слои общества.

Тормоз экономики

Цены в Германии достигли рекордного уровня, а инфляция превысила планку в 7,6% — это больше, чем когда-либо прежде. В июне стоимость товаров росла несколько медленнее, чем в мае, однако наблюдатели отмечают, что это может быть обычным результатом снижения налогов на бензин и введения с июня по август специального ежемесячного тарифа в 9 евро для единого проездного на общественном транспорте. Есть опасения, что по истечении сроков этих кампаний по субсидированию может произойти еще один резкий скачок инфляции.

Ульрих Катер, главный экономист DekaBank, утверждает, что воспринимаемая инфляция в Германии в настоящее время составляет почти 18%. Он говорит, что это результат доверия потребителей, точнее — его абсолютного отсутствия. «Это тормоз для экономики», — говорит эксперт. Если население будет потреблять значительно меньше, это просто уничтожит экономический рост еще быстрее. Опрос, проведенный Фондом Ханса Беклера, продемонстрировал, что 39% работающих немцев приняли решение покупать меньше еды и напитков.

Согласно данным, опубликованным Федеральным статистическим управлением Германии, показатели импорта увеличились на 2,7% до 126,7 млрд евро с апреля по май, в то время как экспорт в месячном исчислении упал на 0,5% до уровня в 125,8 млрд евро. Экономисты не исключают, что высокая стоимость энергоносителей и слабые экспортные показатели ударят по экономическому росту страны в этом году. Голландский банк ING прогнозирует, что ВВП ФРГ сократится во втором квартале.

«В прошлом Германия всегда могла полагаться на сильный экспорт, чтобы оживить экономику. Сегодняшние цифры демонстрируют, что торговый баланс не вернется как положительный элемент для роста, по крайней мере, в ближайшие пару лет», — отмечает Карстен Бжески, руководитель отдела макроэкономических исследований в ING.

Откупиться от населения

Единственное на сегодняшний день конкретное предложение Шольца о смягчении потенциальной социальной напряженности в этих условиях — это идея обязать работодателей произвести необлагаемые налогом специальные выплаты своим работникам. Однако эта инициатива сразу встретила скептицизм и даже откровенную оппозицию, особенно со стороны профессиональных объединений.

Профсоюзы не против безналоговых специальных выплат, однако они не хотели бы размениваться на этот вариант в рамках переговоров с правительством, в то время как есть необходимость отстоять регулярное повышение заработной платы. По крайней мере, именно так было интерпретировано предложение Шольца. После таких оценок близкие к канцлеру политики дали обратный ход и стали настаивать на том, что у него не было подобных намерений.

Левоцентристские социал-демократы без энтузиазма относятся к идее одноразового платежа. «Это может быть только частью решения», — заявила Вибке Эсдар, лидер левого крыла Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в парламенте. Она обратила внимание на необходимость комплексного подхода к противодействию последствиям инфляции. «Сейчас нам нужно что-то сделать для пенсионеров, и нам нужно повысить базовые социальные выплаты и предоставить помощь людям с низкими доходами», — пояснила законодатель.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, в свою очередь, считает многие предложения левого лагеря дорогими и вредными и, судя по всему, испытывает страх, что дополнительная помощь может больше подстегнуть инфляцию, потому что это обещает усилить спрос и, таким образом, еще больше поднять цены. Он рекомендует свой любимый подход к борьбе с инфляцией — правило «холодной прогрессии», когда с увеличением доходов населения происходит едва заметное повышение процента взимаемых с него налогов.

Социальный взрыв

Есть достаточные основания полагать, что кризис может создать непреодолимые трудности для среднего класса в Германии. Политики смотрят на ситуацию с большой тревогой, потому что именно эта группа является опорой нынешнего государства и его магистральной политики, особенно если учесть ее приверженность выполнению своих рабочих обязательств и стремление к стабильности. Если средний класс начнет колебаться, то же самое может произойти и с остальными слоями населения.

Такие сценарии вызывают у некоторых официальных лиц в федеральном правительстве дрожь: растет обеспокоенность по поводу перспективы начала в стране социальных волнений по типу французских «желтых жилетов». Тем более что общезападный консенсус по поводу санкционного давления на Россию в ответ на войну в Украине не оставляет Берлину выбора и требует максималистских подходов.

Сейчас Шольц обеспокоен тем, что кризисные симптомы останутся с Германией на предельно долгий срок и спровоцируют раскручивание спирали «заработная плата — цены», что означает превращение масштабной инфляции в хронически стабильное явление.

И без того неустойчивая коалиция, пришедшая к власти в прошлом году, по словам инсайдеров, прекрасно осознает и потенциал возможного социального расслоения, который таится в проблеме инфляции, и то, в какой степени это может сыграть на руку популистским партиям.

Зампредседателя Левой партии Лоренц Геста Бойтин уже признал, что в Германии «будут ожесточенные протесты». «Как левые, мы будем работать над тем, чтобы их не эксплуатировали правые», — пообещал он. Однако такая борьба за протестующих может только приблизить коллапс.