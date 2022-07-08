В России резко выросли продажи грузовых автомобилей китайских брендов, пишет «Автостат» со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт». Как выяснили исследователи, в России за месяц был продан 1781 грузовик марок из КНР — это 30,9% всех тягачей, реализованных на рынке. Китайские производители увеличивают свое присутствие на нем на фоне ухода из России западных брендов, большая часть которых заморозила импорт машин и их производство на территории страны.

По данным АО «Электронный паспорт», с января по март нынешнего года доля китайских моделей на российском рынке грузовой техники составляла от 9 до 10,5%, в апреле она резко выросла — до 18,4%, а в мае достигла 25,4%. В то же время доля машин шведских марок уменьшилась с 13% в начале года до 1,4% в июне, немецких — с 6 до 1,2%. Продажи тягачей из Франции, Нидерландов и США, и до введения санкций не демонстрировавших хороший спрос, упали почти до нуля.

Также выяснилось, что по итогам июня в России увеличились продажи китайских легковых автомобилей — до 6875 единиц. Это составляет рекордный показатель в 21% от общего объема рынка. Если в январе-марте он находился на уровне 9,5%, то в апреле вырос 12,6%, в мае — 16,9%. Руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов отметил, китайские автопроизводители умело воспользовались ситуацией, сложившейся на российском рынке. «Пока европейские и японские компании в угоду санкций ввели запрет на импорт и сборку своих автомобилей в России, китайские производители продолжают поставки. Работает и завод Haval в Тульской области. Поэтому неудивительно, что у одних доля падает, а у других — растет», — сказал он.

Это произошло из-за того, что покинувшие российский рынок производители грузовиков Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz и Iveco не только остановили продажи и импорт, но и отказались проводить сервисное обслуживание ранее реализованных машин. В связи с этим в начале июня «Общественная потребительская инициатива» обратилась в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить фирмы и, если будет необходимо, привлечь их к уголовной ответственности.