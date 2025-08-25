ВОЙНА В ГАЗЕ
Четверо сотрудников СМИ погибли при ударе по госпиталю «Наср» в Газе, включая сотрудников AP, Al Jazeera и Reuters
Израильский удар по больнице «Наср» в южной части Газы убил как минимум 15 человек, включая четырех журналистов, сообщает AFP со ссылкой на палестинские спасательные службы.

Среди погибших — 33-летняя Мариам Дагга, которая работала фрилансером для Associated Press с начала войны в Газе, а также для других новостных агентств. Дагга освещала работу врачей больницы «Наср», пытавшихся спасти детей, умирающих от голода.

Al Jazeera подтвердила гибель своего журналиста Мохаммеда Салама в результате удара по больнице Насер. Reuters сообщило о смерти своего оператора-подрядчика Хуссама аль-Масри. Также среди погибших — журналист телеканала NBC Моаз Абу Таха.

Фотограф Хатем Халед, работавший по контракту с Reuters, получил ранения.

Офис израильского премьер-министра и армия отказались комментировать инцидент.

Израильское вторжение в Газу стало одним из самых кровавых конфликтов для работников СМИ. Правительственный медиа-офис Газы сообщает, что как минимум 244 журналиста и работника СМИ были убиты в результате израильских атак по всей Газе с начала войны в октябре 2023 года. Для сравнения: в российско-украинской войне погибли 18 журналистов.

