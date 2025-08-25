Израильский удар по больнице «Наср» в южной части Газы убил как минимум 15 человек, включая четырех журналистов, сообщает AFP со ссылкой на палестинские спасательные службы.

Среди погибших — 33-летняя Мариам Дагга, которая работала фрилансером для Associated Press с начала войны в Газе, а также для других новостных агентств. Дагга освещала работу врачей больницы «Наср», пытавшихся спасти детей, умирающих от голода.

Al Jazeera подтвердила гибель своего журналиста Мохаммеда Салама в результате удара по больнице Насер. Reuters сообщило о смерти своего оператора-подрядчика Хуссама аль-Масри. Также среди погибших — журналист телеканала NBC Моаз Абу Таха.