Главари террористических формирований ОНС/РПК объявили о согласии на координацию своих действий с представителями режима в Дамаске, чтобы воспрепятствовать специальной операции Турции в северных районах Сирии. Один из членов военизированной группировки, узурпирующей власть в Заевфратье, Нури Махмуд подтвердил региональным изданиям, что с центральным правительством ведется работа над «планом обороны». Инициатива предполагает создание совместного оперативного командного пункта и обмен координатами «на земле».

В ОНС/РПК называют достигнутое соглашение с режимом скорее военной, нежели политической договоренностью, пытаясь нивелировать ее значение. Однако, как замечают наблюдатели, именно эта сделка открыла возможность того, что свыше 500 военнослужащих армии Асада прибыли в некоторые районы, контролируемые так называемой «автономной администрацией», формально все еще функционирующей под «зонтиком» американской стороны.

Инфильтрация военных режима на некоторых участках северо-восточного региона уже происходила в 2019 году. К примеру, тогда САА удалось осесть на постоянных военных пунктах в провинциях Ракка и Хасеке в рамках договоренностей с террористами ОНС/РПК, которые не могли не быть достигнуты без согласия России. Не исключено, что сейчас официальный Дамаск рассчитывает на более широкоформатные соглашения. Интерес режима к включению членов местных террористических формирований в состав САА хорошо известен.

Сейчас «автономная администрация» объявила в подконтрольных районах чрезвычайное положение и повторила идею о необходимости развертывания контингента ООН по линиям соприкосновения с силами сирийской оппозиции, отчетливо продемонстрировав свою полную неуверенность в том, что САА в принципе может отвечать за стабильный контроль подответственных ей территорий.

Цена компромисса

Идея компромисса между Асадом и террористами ОНС/РПК напугала население северо-восточной Сирии задолго до объявления о сделке. Большинство местных жителей, пишут арабские издания, опасаются, что военная координация между сторонами будет означать распространение юрисдикции режима на эти районы, куда в свое время переехали в том числе его оппоненты. В Ракке, Дейр эз-Зоре и Хасеке в настоящее время проживают, по разным оценкам, тысячи молодых людей, которые находятся в «черных списках» сирийского аппарата безопасности.

Активист Абдулла аль-Рубаи из города Ракка заявил, что позиция «автономной администрации» вызывает разочарование и удивление, потому что те люди, которые в свое время выражали намерение вернуться в подконтрольные режиму районы, получили от нее жесточайший отпор. Сейчас же местная власть, связанная с радикалами, говорит о своей готовности координировать действия с Дамаском. Такая колеблющаяся позиция только ухудшает отношение к «администрации», и без того обладающей сомнительной репутацией, считают местные.

Оснований ожидать, что распространение военного влияния режима на северо-восточные области приведет к политическим преследованиям, предостаточно.

Международная расследовательская комиссия по Сирии, работающая под эгидой ООН, фиксировала, что в вернувшихся к Асаду районах нелояльные граждане, включая беженцев, «живут в постоянном страхе высказать свое мнение, хорошо осознавая риски произвольного задержания, пыток или насильственного исчезновения». Структура задокументировала сотни случаев внесудебных расправ, похищений и вымогательств. Ситуация, отмечают ооновские специалисты, заставляет возвращающихся сирийцев изменить свои планы и окончательно выбрать путь изгнания.

Особенно хорошо эти тенденции прослеживаются на «примиренном» в 2018 году юге Сирии. Однако в случае с северо-восточными районами все может оказаться гораздо хуже: отягчающим обстоятельством становится то, что и сама так называемая «автономная администрация» не против применения насильственных методов.

Репрессивные методы

Террористическая группировка ОНС/РПК за все время своего существования накопила долгую и мрачную историю нарушений в сфере прав человека и военных преступлений, даже несмотря на то, что она по-прежнему располагает военно-экономической помощью американской администрации. Подобная репутация не мешает ее представителям наносить визиты в западные столицы и претендовать на особый характер связей с Вашингтоном, склоняя его к некоторым «удобным» решениям за счет разветвленной лоббистской сети в американской столице.

Территориальное ядро группировки сосредоточено в Заевфратье, где находится около 70% нефтяных богатств Сирии, что дает местным главарям возможность эксплуатировать принадлежащие народу ресурсы в целях своего выживания. Как ни парадоксально, США не только не препятствуют теневой экономической активности, но и без зазрения совести делают исключения из своего санкционного режима в отношении Дамаска, чтобы «автономная администрация» смогла зарабатывать средства и функционировать дальше.

Антитеррористические операции Вооруженных сил Турции за последние годы сузили возможности радикальных формирований, однако те, в свою очередь, пользуются изощренными способами пополнения «людских ресурсов», пытаясь массово вербовать детей для совершения своих диверсий. Использование вербовщиками ОНС/РПК несовершеннолетних для ведения боевых действий зафиксировано в отчетах Государственного департамента о торговле людьми.

Протестная активность местного арабского населения против доминирования членов ОНС/РПК в локальных органах власти, бесчеловечных условий рекрутинга и преследований постоянно приводят со стороны радикалов к задержаниям, репрессиям и внесудебным расправам, которые стилистически совпадают с тем, в чем исторически принято обвинять сирийский режим.

Такая ситуация вынуждает тысячи мирных жителей мигрировать в районы, которые находятся вблизи турецкой границы, что только актуализирует необходимость расширения зоны безопасности под эгидой Анкары. Они поддерживают стремление руководства Турции провести новую антитеррористическую операцию.

Вопрос в среднесрочной перспективе будет заключаться лишь в том, насколько администрация президента США будет готова продолжить поддержку ОНС/РПК в свете ее явной готовности сотрудничать с сирийским режимом. Преступления террористических формирований бросают тень на всю концепцию американского присутствия в ближневосточном регионе.