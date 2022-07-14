О подготовке военных учений в Западном полушарии сообщили американские издания консервативной направленности. По их сведениям, уже в следующем месяце Россия, Иран и Китай перебросят «передовые военные силы» в зону Карибского бассейна вместе с 10 другими странами-участницами маневров, получивших название «Снайперский рубеж». Наблюдатели замечают: факт организации подобных учений несет в себе сигнал о том, что Латинская Америка превращается в место, где работает принцип многополярности.

В январе Москва, Тегеран и Пекин уже отрабатывали совместные действия по организации спасения и борьбе с пиратством, однако на Ближнем Востоке. В частности, маневры проходили в Оманском заливе в северной части Аравийского моря и в соответствующем воздушном пространстве. От военно-морских сил трех государств к учениям были привлечены 14 боевых кораблей и вспомогательных судов. Тогда к ним присоединились специальные подразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Когда маневры ВМС России, Ирана и Китая в строго камерном формате впервые прошли в Индийском океане и Оманском заливе в 2019 году, дав повод говорить об интенсификации связей внутри антиамериканской оси, то официальные лица в Тегеране на тот момент выступали с заявлениями, что речь о формировании трехсторонней коалиции не идет. Тем не менее, в начале этого года в их риторике появились видимые сдвиги.

«И США, и Запад в целом обеспокоены новыми коалициями, которые сегодня создаются на международной арене», — отмечал во время визита в Северную Осетию посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали, комментируя январские учения в Аравийском море. Потенциал Москвы, Тегерана и Пекина в сферах экономики, вооружений и техники внушителен, и он «может означать для Запада большую боль», подчеркивал дипломат.

Не исключено, что локация предстоящих военных маневров — на «заднем дворе» США — призвана эту боль многократно усилить.

Нелегальная торговля

Наиболее изощренной историей проникновения в Латинскую Америку обладает Иран, который за счет арабской диаспоры начал всерьез окапываться в регионе еще с 1980-х годов. Причем Тегеран и лояльную ему группировку «Хезболла» американские официальные лица считают причастными к большинству видов нелегальной деятельности, включая незаконный оборот оружия и продажу наркотических веществ. Соответствующий транзит, по словам местных правоохранителей, особенно заметен в «приграничном треугольнике» между Бразилией, Аргентиной и Парагваем.

В одном из исследований американской аналитической корпорации RAND за 2009 год отмечается, что «Хезболла» обладает возможностью получать от теневых операций в Латинской Америке свыше 20 млн долл. в год. В свою очередь, автор книги «Финансирование зла» директор Центра за американскую демократию Рэйчел Эренфельд идет дальше и характеризует «приграничный треугольник» как один из фундаментальных источников финансирования ливанской группировки, лояльной Ирану. Но определить масштабы такой «бухгалтерии» крайне трудно.

Бывший постоянный представитель США при Организации американских государств Роджер Норьега во время своих показаний в Конгрессе в 2011 году приводил в пример информацию, согласно которой иранская сторона располагает 80 «оперативниками» как минимум в 12 странах Южной Америки. Судебные слушания последних лет недвусмысленно показывают, что у Вашингтона растет беспокойство по поводу того, что и американская территория постепенно превращается в благодатную почву для различного рода ячеек, связанных с Ираном.

Официальная активность Тегерана в последние годы, впрочем, сосредоточена главным образом вокруг Венесуэлы — страны, которую с Исламской Республикой сближает огромный экспортный потенциал в нефтяной сфере, заблокированный из-за санкций США, но претендующий на поблажки из-за фактора войны в Украине.

Боливарианская Республика подписала недавно со своим ближневосточным партнером 20-летнее стратегическое соглашение, которое заложило прочную основу для интенсификации контактов не только в военно-технической, но и в топливно-энергетической сферах. Нефтяная промышленность, обеспечивающая почти половину бюджета в обеих странах, сыграла немалую роль в укреплении качества двусторонних отношений.

Показательные альянсы

Как замечает президент и основатель Центра изучения партийности и идеологии Ричард Ханания, проблема, характерная для таких государств, как Иран и Венесуэла, заключается в отсутствии доступа к мировому капиталу. «Для государства крайне плохо выглядеть изолированным от остального мира, поэтому есть выгода в том, чтобы показывать себя в кругу друзей, вне зависимости от того, насколько эти друзья полезны», — констатирует исследователь.

«Показательной» для Тегерана в этой ситуации становится дружба в том числе с Москвой и Пекином, считают эксперты. Как полагает научный сотрудник Центра ближневосточных стратегических исследований Закия Язданшенас, власти Исламской Республики пытаются «нейтрализовать попытки США изолировать Иран через сближение с незападными организациями, такими как ШОС и БРИКС. «Иранцы считают будущий мировой порядок восточным и пытаются сблизиться с блоками, где восточные державы играют значительную роль», — отмечает она.

Как считает бывший американский разведаналитик Бенджамин Цай, Москву, Тегеран и Пекин объединяет не только оппозиция мировому порядку во главе с США, но и недовольство использованием санкций в качестве дипломатического инструмента. Однако из трех стран Китай находится в наиболее уверенном положении, чтобы что-то изменить в балансе сил.

«Китай хочет быть доминирующей технологической державой и бросить вызов мировому лидерству США. Что касается мягкой силы, Пекин хочет показать, что его политическая и социальная модель подходит для развивающихся стран лучше», — резюмирует Цай.