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Вашингтон запустил несколько малых секретных военных спутников
В рамках программы космических испытаний США вывели на орбиту семь экспериментальных военных спутников. Один из них использует искусственный интеллект для принятия автономных решений
Вашингтон запустил несколько малых секретных военных спутников
Вашингтон запустил несколько малых секретных военных спутников / Others
15 июля 2022 г.

В июле американская ракета-носитель LauncherOne вывела на низкую околоземную орбиту семь малых экспериментальных военных спутников. Запуск произошел в рамках программы космических испытаний министерства обороны США, сообщает Breaking Defense.

Среди запущенных экспериментальных спутников есть «когнитивная» радиочастотная система, созданная Исследовательской лабораторией ВВС США. Она обеспечивает защищенную высокоскоростную спутниковую связь в условиях помех.

Экспериментальный спутник формата CubeSat, получивший название Recurve, использует искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы принимать автономные решения о направлениях передачи данных. Их он передает через большие группировки взаимосвязанных спутников на низкой околоземной орбите.

«Recurve приближает нас к повсеместным коммуникационным сетям, в том числе за пределами прямой видимости, чтобы гарантировать, что наши военнослужащие получат необходимую им информацию быстро и надежно», — заявил по этому поводу подполковник, руководитель подразделения комплексных экспериментов и испытаний Управления космических аппаратов Исследовательской лаборатории Дэвид Джонсон.

Экспериментальный спутник был разработан и построен Управлением космических аппаратов полностью собственными силами, говорится в сообщении.

Этот спутник и другие аппараты, выведенные на орбиту во время запуска компанией Virgin Orbit под кодовым названием Straight Up, были представлены в рамках программы космических испытаний Пентагона. Она по сути является совместной для экспериментальных космических запусков министерства обороны США и NASA.

Virgin Orbit использует модифицированный реактивный лайнер Boeing 747 под названием Cosmic Girl для запуска космических аппаратов на низкие околоземные орбиты.

Помимо Recurve, на орбиту был выведен спутник Gunsmoke-L, созданный компанией Dynetics. Аппараты такого типа ВВС США характеризует как «тактические космические вспомогательные аппараты», и они, вероятнее всего, используются для испытаний возможностей радиочастотной геолокации, которая позволят войскам действовать в глубине вражеской территории, где будут отсутствовать сигналы GPS. Об этом пишут военные эксперты в блоге bmpd.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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