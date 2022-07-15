В июле американская ракета-носитель LauncherOne вывела на низкую околоземную орбиту семь малых экспериментальных военных спутников. Запуск произошел в рамках программы космических испытаний министерства обороны США, сообщает Breaking Defense.

Среди запущенных экспериментальных спутников есть «когнитивная» радиочастотная система, созданная Исследовательской лабораторией ВВС США. Она обеспечивает защищенную высокоскоростную спутниковую связь в условиях помех.

Экспериментальный спутник формата CubeSat, получивший название Recurve, использует искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы принимать автономные решения о направлениях передачи данных. Их он передает через большие группировки взаимосвязанных спутников на низкой околоземной орбите.

«Recurve приближает нас к повсеместным коммуникационным сетям, в том числе за пределами прямой видимости, чтобы гарантировать, что наши военнослужащие получат необходимую им информацию быстро и надежно», — заявил по этому поводу подполковник, руководитель подразделения комплексных экспериментов и испытаний Управления космических аппаратов Исследовательской лаборатории Дэвид Джонсон.

Экспериментальный спутник был разработан и построен Управлением космических аппаратов полностью собственными силами, говорится в сообщении.

Этот спутник и другие аппараты, выведенные на орбиту во время запуска компанией Virgin Orbit под кодовым названием Straight Up, были представлены в рамках программы космических испытаний Пентагона. Она по сути является совместной для экспериментальных космических запусков министерства обороны США и NASA.

Virgin Orbit использует модифицированный реактивный лайнер Boeing 747 под названием Cosmic Girl для запуска космических аппаратов на низкие околоземные орбиты.

Помимо Recurve, на орбиту был выведен спутник Gunsmoke-L, созданный компанией Dynetics. Аппараты такого типа ВВС США характеризует как «тактические космические вспомогательные аппараты», и они, вероятнее всего, используются для испытаний возможностей радиочастотной геолокации, которая позволят войскам действовать в глубине вражеской территории, где будут отсутствовать сигналы GPS. Об этом пишут военные эксперты в блоге bmpd.