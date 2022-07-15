FETÖ в Германии и других европейских странах смогла построить целую разведывательную сеть. Об этом в интервью агентству Tagesschau и радиостанции SWR рассказал ее бывший участник Вахдеттин Полат, который после 12 лет сотрудничества с FETÖ в 2016 году порвал с ней отношения.

«У нас был свой секретный план, мы очень систематично строили разведывательную сеть», — сообщил он и добавил, что подразделение, к которому он принадлежал, носило название «Специальная служба» и состояло из базирующихся в США сторонников Гюлена. Задачей его участников было проникновение в турецкие государственные институты.

«Моей задачей было встречаться с военными, заботиться о них, выслушивать их тревоги и регулярно навещать их, — рассказал Полат. — Это было похоже на религиозный культ. Структура, о которой мы говорим, была построена по классическим принципам разведки». Участники подразделения вскоре покинули Турцию и начали свободно перемещаться по европейским странам, в том числе Германии.

Еще один бывший участник FETÖ Ондер Айтач высказывал беспокойство о том, что ее члены могут планировать секретные операции в Германии. «Сторонники [FETÖ] построили эти структуры не только в Германии, но и в Европе, и в других частях мира и продолжают работать на них», — утверждал он. По словам Айтача, около 5% всех террористов FETÖ принадлежат к ее секретным подразделениям.

Как говорится в публикации, FETÖ распространила свою сеть в Германию в конце 1980-х и сейчас располагает 150 тыс. сторонников в стране. Ей принадлежат 300 организаций и ассоциаций, 22 школы, 3 тыс. компаний и новостных порталов, рассказали ее бывшие участники. Авторы публикации отметили, что сотрудники компаний, контролируемых FETÖ, с которыми они связались, пожаловались на сексуальную дискриминацию, культы личности лидеров и чрезмерный контроль в этих террористических организациях.