Дочерняя компания Сбера, «Сберинтертейнмент», занимается разработкой двух новых социальных сетей, пишут «Ведомости».

Одна из них будет называться Chipz и станет аналогом TikTok с вертикальными видео. Она рассчитана на пользователей от 13 лет до 21 года. Вторая, «Панч», предназначена для создания и продвижения музыки.

Запуск Chipz запланирован на сентябрь, а «Панча» — уже на конец июля. Сейчас ведется закрытое бета-тестирование новых приложений, которые разрабатываются ООО «ЕСН», зарегистрированным «Сберинтертейнментом» в феврале прошлого года. Командой компании руководят выходцы из «Газпром-медиа» и «Яндекс.Дзена».

Сайты Chipz.Ru и Punch.Ru предлагают оставить заявки на получение информации о запуске проектов, а также для того, чтобы стать участником бета-тестирования. Ожидается, что в приложении Chipz можно будет использовать шаблоны, будут доступны библиотеки музыки, кино и шоу. «Панч» предоставит пользователям готовые биты и аудиоэффекты для песен, которые будет создавать нейросеть.

Однако, по мнению директора Института исследования интернета Карена Казаряна, у Chipz мало шансов составить конкуренцию TikTok, так как у российского приложения нет уникального торгового предложения, кроме отличного алгоритма рекомендаций, отметил он. При этом, по мнению эксперта, «Панч» может получить нишевую популярность.

Это не первая попытка российских компаний импортозаместить зарубежные соцсети. Осенью прошлого года «Газпром-медиа» запустил видеосервис Yappy, который также считался аналогом TikTok. В холдинге утверждали, что число пользователей платформы к маю превысило 3 млн человек. При этом суммарная аудитория TikTok — более 970 млн человек, а его потенциальные охваты в России — до 45% людей старше 18 лет. Около 10% трафика россиян на смартфонах приходится именно на это приложение.

В начале марта, вскоре после вторжения России в Украину TikTok приостановил показ роликов и размещение новых видео в стране. В компании это связали с действием закона о «фейках» про российских военных. При этом СМИ сообщали, что приложение может возобновить работу в стране в конце сентября.