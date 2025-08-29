Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 августа заявил, что обсуждает с властями Сирии создание демилитаризованной зоны к югу от Дамаска.

На встрече с духовным лидером друзской общины Израиля шейхом Муафаком Тарифом Нетаньяху подчеркнул, что переговоры сосредоточены на трех ключевых задачах: защите друзских общин в сирийской провинции Эс-Сувейда, создании буферной зоны от Дамаска до оккупированных Голанских высот и открытии гуманитарного коридора для доставки продовольствия, медикаментов и строительных материалов.

«Эти вопросы обсуждаются прямо сейчас, в эти минуты», — заявил Нетаньяху в обращении, распространенном его канцелярией.

Заявление прозвучало на фоне расширения операций израильской армии в южной Сирии. Государственные СМИ страны сообщили о серии ударов беспилотников по району Кисва, где накануне погибли шесть сирийских солдат. На следующий день израильские вертолеты высадили военных на территории бывших казарм. По данным сирийских источников, десятки израильских солдат провели обыск на объекте более двух часов, при этом столкновений с сирийскими военными не произошло.