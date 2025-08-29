Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 августа заявил, что обсуждает с властями Сирии создание демилитаризованной зоны к югу от Дамаска.
На встрече с духовным лидером друзской общины Израиля шейхом Муафаком Тарифом Нетаньяху подчеркнул, что переговоры сосредоточены на трех ключевых задачах: защите друзских общин в сирийской провинции Эс-Сувейда, создании буферной зоны от Дамаска до оккупированных Голанских высот и открытии гуманитарного коридора для доставки продовольствия, медикаментов и строительных материалов.
«Эти вопросы обсуждаются прямо сейчас, в эти минуты», — заявил Нетаньяху в обращении, распространенном его канцелярией.
Заявление прозвучало на фоне расширения операций израильской армии в южной Сирии. Государственные СМИ страны сообщили о серии ударов беспилотников по району Кисва, где накануне погибли шесть сирийских солдат. На следующий день израильские вертолеты высадили военных на территории бывших казарм. По данным сирийских источников, десятки израильских солдат провели обыск на объекте более двух часов, при этом столкновений с сирийскими военными не произошло.
Президент Сирии Ахмед аш-Шара заявил, что его правительство добилось прогресса в переговорах с Израилем по вопросам безопасности. Он отметил важность экономической интеграции в регионе и подчеркнул, что Дамаск готов поддержать любое соглашение, отвечающее интересам Сирии и соседних стран.
Тем временем глава МИД Сирии Эсаад Хасан аш-Шейбани назвал последние удары Израиля «грубым нарушением международного права». Он обвинил Тель-Авив в захвате части буферной зоны на Голанских высотах, что противоречит соглашению о разграничении 1974 года. Сирийские власти заявили, что Израиль использует волну насилия в провинции Эс-Сувейда как предлог для расширения контроля и оккупации.
С декабря Израиль нанес сотни ударов по объектам в Сирии, утверждая, что якобы нацеливается на военную инфраструктуру. Однако на деле действия Израиля больше похожи на попытку расширить зону оккупации на весь юг Сирии.