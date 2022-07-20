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Россияне открыли «брокерский туризм» в Турции
Частные инвесторы из России начали открывать счета за рубежом, в том числе в Турции. Этот шаг называют безопасным вложением средств
Россияне открыли «брокерский туризм» в Турции
Фото: Reuters / Others
20 июля 2022 г.

Все чаще российские частные инвесторы едут открывать счета за рубежом, пишут «Известия», причем чаще всего они отправляются в Турцию, а также ОАЭ, Армению и Казахстан. Этот шаг можно назвать безопасным решением вложения средств, заявили изданию эксперты.

При этом они предположили, что тренд вряд ли станет массовым, так как его целевой аудиторией являются состоятельные и опытные инвесторы.

Источник издания предположил, что таким образом россияне могут инвестировать деньги, так как покупать иностранные акции через российские компании и площадки стало сейчас небезопасно из-за риска их заморозки западными биржами или ответных мер ЦБ.

Еще один собеседник «Известий» отметил, что в Армении более или менее развит брокерский рынок, похожая ситуация и в Турции: новоиспеченные резиденты страны могут обратиться в крупные компании с доступом к фондовой бирже США и других государств. «В целом если говорить про брокерский туризм, то я бы пока не выделял Казахстан: его рынок активно развивается, но прямой доступ к американской площадке есть только у двух-трех игроков», — уточнил он.

«Известия» также ссылаются на различные Telegram-чаты для инвесторов, где вопрос открытия брокерского счета в иностранной юрисдикции также активно обсуждается. По словам создателей группы «Разборки с брокерами», учитывая, что в связи с последними событиями доверие к российскому рынку падает, многие просто больше не хотят инвестировать через российские биржи.

Традиционно россияне предпочитали держать сбережения в твердых валютах, таких как доллар и евро, но сейчас фондовый рынок страны не может закрыть все их потребности, заявил изданию директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. Многие уже открыли банковские счета в странах СНГ, Турции, ОАЭ и других государствах, в которых просто хранение денег при текущей инфляции чревато убытками в реальном выражении, добавил он. По словам эксперта, поэтому следующий логичный шаг был в открытии брокерского счета, позволяющего инвестировать в иностранные акции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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