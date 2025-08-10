Катар и Египет продолжают посреднические усилия для урегулирования ситуации в секторе Газа, однако, по словам представителя ХАМАС, конкретных результатов пока достичь не удалось.



Как передают зарубежные СМИ, в беседе с телеканалом Al Araby член политбюро движения Усама Хамдан сообщил, что в ходе последнего раунда переговоров в Дохе стороны были близки к компромиссу, который устраивал всех участников.



«Однако мы были удивлены заявлениями американского спецпосланника [Стива] Уиткоффа, которые сорвали весь процесс. Без сомнения, посредники из Катара и Египта продолжили работу, несмотря на провал, вызванный действиями Израиля и США. Но на данный момент ощутимого прогресса не достигнуто, и официальных уведомлений мы не получали», — отметил он.



Хамдан напомнил, что более года назад ХАМАС представил проект всеобъемлющего урегулирования, включающий прекращение агрессии, полный вывод израильских войск, открытие всех КПП, восстановление сектора Газа и обмен заложников на палестинских заключенных.



По его словам, Израиль отверг этот вариант, предложив поэтапное соглашение, которое впоследствии нарушил. Представитель движения подчеркнул, что ХАМАС готов положительно рассмотреть новое предложение о мирном урегулировании, если в нем будут учтены названные условия.