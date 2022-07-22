Правительство Германии срывает сделку по предоставлению Польше вооружения взамен отправленной Киеву техники, пишет агентство Wirtualna Polska. Ранее страны договорились о том, что ФРГ предоставит Варшаве немецкие танки, которые не хочет отдавать Украине, а польские власти отправят Киеву бронетехнику времен СССР. Однако ни одной единицы в Польшу так и не поступило, сказано в публикации

Советские танки Украине должны быть отправлены не только из Польши.

Аналогичные планы есть у вооруженных сил Чехии, Словакии, Словении и Греции. Взамен они должны получить новейшую немецкую бронетехнику. Такое решение было принято из-за того, что украинским военным намного проще и привычнее работать с техникой советского производства. Также Берлин боится эскалировать конфликт с Москвой, если будет поставлять Киеву современное немецкое оружие.

Хотя бундестаг подавляющим большинством голосов принял решение еще три месяца назад, обмен вооружениями так и не начался. При этом единственным оружием, которое Берлин поставил для нужд ВСУ, были немецкие САУ PzH 2000.

Процесс затягивается и из-за того, что страны-участницы обмена оказались недовольны предложением Германии. Так, Словения рассчитывала получить БМП Puma и танки Leopard за передачу Украине своих танков T-72 и БМП-1, но Берлин предложил ей боевые машины пехоты Marder и бронетранспортер Fuchs.

До этого Financial Times сообщала, что в Европе из-за войны в Украине начали заканчиваться запасы тяжелого вооружения, в том числе танки, РСЗО и артиллерийские системы, которые необходимы для «сдерживания продвижения России».

Ранее и газета The New York Times писала, что возможности США и западных стран не безграничны, они едва ли смогут долго оказывать военную поддержку Украине. Сохранять прежний уровень помощи будет трудно на фоне нарастания усталости от ситуации в Украине «по обе стороны Атлантики», говорилось в статье.

В конце июля стало известно, что Польша планирует купить 180 танков K2 и 48 истребителей FA-50 производства Южной Кореи. Детали сделки и будущих поставок были определены во время поездки в Сеул, рассказал глава польского Минобороны Мариуш Блащак. Он добавил, что сотрудничество между Варшавой и Сеулом «идет очень хорошо».