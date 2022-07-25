Численность сухопутных войск США будет снижена с 485 тыс. до 473 тыс. человек в 2023 финансовом году, сообщил представитель Пентагона генерал-майор Марк Беннетт. Так он прокомментировал положения проекта американского федерального бюджета на новый отчетный период.

«Мы заранее приняли решение временно сократить численность [сухопутных войск] с 485 тыс. до 473 тыс. солдат в 2023 финансовом году, — подчеркнул он. — Численность сил Национальной гвардии и армейского резерва остается без изменений». По словам Беннетта, сокращение набора связано с повышением качества подготовки лиц, набираемых в армию.

Однако Associated Press сообщает, что вооруженные силы столкнулись с острой нехваткой новобранцев, из-за чего и были вынуждены уменьшить ожидаемую численность армии. Со ссылкой на представителей американских вооруженных сил агентство пишет, что в нынешнем фискальном году армия уже отстает на 10 тыс. человек от запланированного набора, а будущий год должен оказаться еще хуже. К 2023 году численность армии США может составить 445-452 тыс. солдат по сравнению с ожидаемыми 476 тыс.

У вооруженных сил осталось всего два с половиной месяца, чтобы набрать оставшуюся половины из запланированных 60 тыс. человек. Пресс-секретарь министра обороны США Рэнди Фарелл заявила, что, скорее всего, вооруженные силы не смогут выполнить этот план как минимум на 25% до конца фискального года. Если нехватка кадров продолжится, это может повлиять на подготовку армии, добавила она.

«Мы столкнулись с беспрецедентными из-за последствий COVID-19 и ситуации на рынке труда, а также из-за конкуренции с частными компаниями, которые со временем изменили свою систему рекрутинга», — сообщил по этому поводу замначальника штаба армии США Джозеф Мартин. Отвечая на вопрос о том, придется ли вооруженным силам перестраивать свою структуру, чтобы обеспечивать безопасность стран и продолжать участие в военных кампаниях за рубежом, он отметил, что пока такой необходимости нет. «Но если мы сейчас не сможем побороть нехватку, с которой столкнулись, это может произойти в будущем», — допустил генерал.

Сейчас общая численность сухопутных сил США вместе с войсками Национальной гвардии и армейским резервом составляет чуть более 1 млн человек.