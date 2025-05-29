Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не намерена продолжать войну с Россией до середины 2026 года. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем он назвал такой срок «слишком долгим» и «очень тяжелым» для Украины.

Эти слова прозвучали на фоне прогнозов западных разведок и аналитиков, согласно которым Россия ощутит полное влияние международных санкций лишь к июню 2026 года.

«Мы не хотим воевать так долго — это слишком сложно», — подчеркнул Зеленский.

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что речь шла не о четкой дате окончания войны, а о возможных сроках, в которые санкции, по оценкам Запада, смогут подорвать экономическую базу России.

«Это не жесткий дедлайн. Но если давление возрастет, у России может закончиться финансирование войны в течение 8–12 месяцев», — пояснил Подоляк.

Эта оценка не совпадает с собственными расчетами Центробанка РФ. Темпы роста российской экономики в первом квартале 2025 замедлились, однако общий прогноз остается положительным.

По словам Подоляка, Украина добивается усиления санкций, в том числе вторичных, направленных против стран, косвенно финансирующих войну. Важнейшими мерами, по его словам, являются ограничения в нефтяной, газовой и ядерной сферах.

Чиновник отметил, что Россия якобы ежегодно тратит до €220 млрд на закупку боеприпасов, ракет, дронов и на набор личного состава, в то время как ее доходы составляют от €450 млрд до 550 млрд.

«Если этот разрыв не устранить, война затянется», — предупредил Подоляк.

Зеленский также подчеркнул необходимость усиления ударов по российской инфраструктуре, чтобы ускорить истощение ресурсов противника.

Лидеры ЕС на прошлой неделе выразили готовность усилить санкционное давление на Москву. Президент США Дональд Трамп также грозит ввести новые санкции, но пока так и не уточнил ни их содержание, ни сроки.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США и страны ЕС могут ввести 500% пошлины против стран, которые закупают российское сырье. Таким образом Запад хочет надавить не на саму Россию, а на ее соседей и торговых партнеров.



