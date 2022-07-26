Альянс раввинов в исламских государствах (англ. Alliance of Rabbis in Islamic States, ARIS) является международной неправительственной организацией, которая объединяет раввинов, cлужащих в еврейских общинах преимущественно мусульманских стран. АРИС был создан в декабре 2019 года.

Работу Альянса одобрил главный раввин сефардов Израиля Ицхак Йосеф. Деятельность ведется в соответствии с директивами Галахи (т.н. иудейского религиозного права).

95% мирового еврейства проживает всего в девяти странах, что составляет менее 10% государств мира. И все же в большинстве из оставшихся 186 стран есть места компактного расселения евреев и активные еврейские общины.

Альянс раввинов в мусульманских государствах обслуживает в общей сложности 100 000 евреев в 14 странах с мусульманским большинством. В настоящее время в АРИС входят раввины из Албании, Азербайджана, Марокко, Турции, Туниса, Ирана, Казахстана, Косово, Кыргызстана, ОАЭ, Уганды, Узбекистана, Нигерии и других стран.

Раввины Альянса также служат в общинах отдельных регионов с мусульманским большинством населения преимущественно немусульманских стран, например, в Татарстане и Башкортостане.

Одним из видов деятельности является доставка предметов культа в труднодоступные места, где евреи нуждаются в них. К примеру, Альянс помог доставить пасхальную мацу евреям Александрии в Египте, а также одному еврею в Ливии.

Раввины АРИС постоянно проживают в странах и общинах, которые они обслуживают. Среди прочего, они поддерживают местную еврейскую жизнь, возглавляя инициативы по борьбе с исламофобией и антисемитизмом.

С 2019 года Альянс возглавляет глава раввинов Стамбульской ашкеназской синагоги раввин Менди Читрик. Под его руководством 22 декабря 2021 года в Стамбуле состоялся первый Саммит альянса, на который приехали раввины из более чем 10 стран мира.

Саммит предоставил раввинам уникальную возможность общаться и учиться на опыте друг друга, одновременно помогая нормализовать еврейскую жизнь в мусульманском мире. Кроме того, это был первый случай в истории, когда некоторые высокопоставленные раввинские должности в регионе взаимодействовали между собой. На саммите АРИС состоялась первая встреча главного раввина Ирана Йегуды Герами и главного раввина Казахстана Ешая Елазар Коэна.

Кульминацией Саммита стало приглашение на аудиенцию у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Президентском дворце в Анкаре. Во время встречи он вновь заявил, что антисемитизм, как и исламофобия, является преступлением против человечности и противоречит турецкому законодательству и менталитету.