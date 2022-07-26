В 2021 году в Великобритании значительно выросло число работающих пенсионеров, пишет The Guardian со ссылкой на данные Бюро национальной статистики. Более половины общего прироста экономически активного населения приходится на мужчин старше 65 лет, их стало больше на 66 тыс. человек (на 8,5%). Увеличилось и количество женщин старше 65 лет, работающих или ищущих работу: их число выросло на 37 тыс. (на 6,8%).

В исследовании приняли участие 12 тыс. человек в возрасте от 50 до 70 лет. Их спрашивали о том, планируют ли они вернуться на работу в будущем, и каждый третий из числа опрошенных в возрасте от 50 до 64 лет и каждый десятый в возрасте 65 лет и старше ответил, что намерен рассмотреть такой вариант.

В целом в прошлом году количество людей старше 50 лет, имеющих или ищущих работу, выросло на 116 тыс. «Все большее число пенсионеров ощущает себя беднее, чем раньше, потребительское доверие находится на рекордно низком уровне, а покупательная способность ежемесячно снижается, — прокомментировал ситуацию глава сообщества людей старше 50 Rest Less Стюарт Люис. — Все это стимулирует тенденцию к отказу от ухода на пенсию».

На решение пойти работать пенсионеров толкает высокий уровень инфляции, нестабильность на финансовых рынках и стремительный рост стоимости жизни в стране. По словам Люиса, в Великобритании людям, «которые думали, что они смогут с комфортом уйти на пенсию во время пандемии», приходится снова возвращаться после пенсии и искать работу, чтобы получать дополнительный доход и дополнять свои пенсии, пока они еще могут.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В июле стало известно, что инфляция в стране достигла отметки в 9,4%.

Директор благотворительной организации для пенсионеров Age UK Кэролайн Абрахамс также рассказала, что многие пожилые британцы ждут зимы с большим беспокойством. По ее словам, значительное число пенсионеров сейчас стремится вернуться к работе, чтобы постараться максимально укрепить свои финансовые позиции «на случай шторма», подчеркнула она. «Тщательно продуманные пенсионные планы, которые еще год назад казались вполне стабильными с экономической точки зрения, теперь разбились вдребезги — и, конечно, это огромное разочарование для тех, кто с нетерпением ждал возможности отдохнуть и пожить в свое удовольствие после долгих лет работы», — заявила Абрахамс.

С ней согласилась экс-министр пенсионного обеспечения страны Рос Альтманн, которая посчитала, что действующее британское правительство совершило ошибку, лишив пенсионеров обещанной защиты. «Страх перед инфляцией вызвал огромную тревогу и заставил некоторых вновь вернуться на работу, даже если их здоровье не способствует этому», — подчеркнула она.