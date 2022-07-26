В Германии индекс делового климата, отражающий оценку экономического положения страны и прогнозы на полгода, обвалился до минимума за два с половиной года. Об этом говорится в отчете исследовательского института IFO. Спад начался на фоне рекордной инфляции и угрозы прекращения поставок российских энергоносителей, отмечается в документе.

Индекс делового климата страны упал более чем на пять пунктов — с 85,8 в июне до 80,3 в июле. Кроме того, резко уменьшился и индекс текущих экономических условий. «Германия находится на грани рецессии, — сказал по этому поводу президент IFO Клеменс Фуэст. — Высокие цены на энергию и угроза дефицита газа тяжелым грузом легли на экономику. В ближайшие месяцы компании ожидают значительного ухудшения экономической активности в стране».

После начала войны в Украине и введения санкций против России в Германии началась галопирующая инфляция и дефицит запасных деталей и компонентов. Все это резко замедлило восстановление немецкой экономики после пандемии коронавируса. Показатель активности частного сектора, составляемый S&P Global, показывает, что в июле в первый раз в этом году в экономике страны начался спад.

Ранее Bundesbank предупредил, что рост цен в Германии останется сильным и в предстоящие месяцы. Также банковские экономисты не исключают возможности того, что в сентябре цены вновь резко пойдут вверх, так как закончатся меры временной помощи бизнесу. На предпринимателей резко негативно действуют и опасения по поводу поставок энергоносителей из России.

Главным риском для Германии является то, что дальнейшее сокращение поставок российских энергоносителей и даже сохранение их на нынешнем низком уровне может привести к дальнейшему росту инфляции в стране. Германия сейчас импортирует 35% своего природного газа из России, и из-за зависимости от российских энергоносителей она рискует столкнуться с реальной рецессией во второй половине 2022 года. О возможности рецессии в случае прекращения поставок российского газа до этого предупреждало и Федеральное объединение немецкой промышленности, а аналитики Goldman Sachs также ожидают техническую рецессию в Германии в случае полной остановки поставок по «Северному потоку».