Казахстан в нынешних условиях считается магнитом для компаний, которые бегут из России, хотя все же правильнее сказать — для компаний, которые вынуждены уходить от санкционного давления. Президент Казахстана не зря заявил о намерении создать особые условия для фирм-релокантов и вообще считает, что происходящее — это по своей сути «глобальная борьба за инвестиционный капитал».

14 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать в стране благоприятные условия для иностранных компаний, ушедших или намеревающихся покинуть российский рынок. По его словам, каждая вторая из почти 1,4 тысячи крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Токаев назвал происходящее в этой связи «глобальной борьбой за инвестиционный капитал» и уточнил: «Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов».

Идею Казахстана привлечь ушедший из России бизнес Кремль счел совершенно приемлемой. «Это совершенно нормально, когда страна мира пытается у себя создать хорошие условия для инвесторов, — сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, правда, добавил: — Второй вопрос, что из-за давления извне многие компании вынуждены принимать такие решения».

Российский политолог Аркадий Дубнов призыв к созданию благоприятных условий для иностранных компаний в Казахстане считает органичной реакцией. «Думаю, ни о какой конкуренции речи здесь нет, вижу в этом только позитивный настрой на сотрудничество, — объяснил он. — Здесь проявление естественной, разумной заботы о своей стране и ее экономике. Когда в России были хорошие времена, мы тоже готовы были привлекать иностранные компетенции».

«К концу мая текущего года количество действующих иностранных предприятий в РК увеличилось на 12,7% с начала года, до 25 тысяч, — говорится в сообщении Tengrinews.kz со ссылкой на Finprom.kz. — При этом, если рассматривать месячный рост, всплеск притока иностранных компаний в Казахстан ожидаемо начался именно в марте 2022 года».

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, с мартапо июль 2022-го в Казахстане появилось более 2000 компаний с российскими собственниками (45% из них в Алматы и 35% в Нур-Султане), что соответствует росту на 20%.

Но эта статистика, указывают аналитики, недооценивает масштабы всей релокации, так как не учитывает перемещение из России иностранных компаний, а также расширение уже существующих офисов. Воплощением обеих тенденций сразу они называют перевод ориентировочно 100-150 сотрудников McKinsey из московского офиса в Алматы. Также за последние месяцы в Казахстан была перемещена часть ИТ-активности таких компаний, как Playrix (один из крупнейших производителей компьютерных игр), «Тинькофф» (создан центр разработки) и сервис такси InDriver.

Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин считает регистрацию бизнеса в Казахстане одним из выходов «из той ситуации, в которой оказались российские автоперевозчики». Российские автотранспортные компании, которым с 16 апреля Евросоюз запретил работать на своей территории, действительно вынуждены осваивать новые маршруты: одни нашли себе место на внутренних линиях, другие занялись перевозкой товаров из Турции и Ирана.

В Казахстан переезжает и завод «Урал» по производству мотоциклов, сообщил генеральный директор компании Ural Motorcycles Илья Хаит. Производство перенесут из города Ирбит в Свердловской области в Петропавловск. По его словам, на новом месте будут только сборочные цеха.

«Перевозя производство, предложим переехать и некоторым сотрудникам, в основном специалистам по контролю качества. Но, очевидно, будем нанимать и новых людей, — рассказал Хаит. — Мы видим, что продажи падают — это связано не только с тем, что происходит сейчас, конфликтом в Украине, но и с другими вещами. Так что мы готовы к падению, а также отпустить некоторых работников, потому что производство будет сокращаться».

При этом российские потребители исчезновения «Уралов», скорее всего, не заметят. До начала пандемии завод «Урал» выпускал 1,2 тысяч мотоциклов в год. По заявлению генерального директора, только 45 из них продали в России. «В нашей стране их никто не покупает, они тут абсолютно не нужны ни в каком виде — ни в коллекционном, ни в подарочном, — отметилавтоэксперт Сергей Асланян. — В основном их приобретает Америка в гомеопатических дозах, но за очень неплохую валюту. То есть это завод, который не ориентирован на внутреннего потребителя, а в США товар идет как раритет». «Урал» — дальний конкурент Harley, правда, в 10 раз дешевле.

И наконец, еще один важный вопрос — как воспринимают жители Казахстана все эти движения рынка? Согласно опросу социологической компании Demoscope, 59% граждан Казахстана смотрит на релокацию компаний из России положительно.