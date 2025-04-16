ПОЛИТИКА
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Путин расхваливает Маска
Президент РФ сравнил американского миллиардера с советским конструктором Королевым
Путин расхваливает Маска
Владимир Путин / Reuters
16 апреля 2025 г.

Президент Владимир Путин сравнил главу Департамента эффективности государственного управления (DOGE), основателя компании SpaceX США Илона Маска с советским конструктором Сергеем Королевым и другими первопроходцами в космической сфере. Заявление прозвучало во время совещания по вопросам развития космической ядерной энергетики в МГТУ имени Баумана.

«Такие люди нечасто появляются в человеческой популяции – заряженные на определенную идею. Даже если она сегодня кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев», – сказал президент.

Это не первый случай, когда российский лидер публично отзывается о Маске с симпатией. Ранее Путин поручил заместителю генерального директора Газпромбанка Дмитрию Зауэрсу сотрудничать с миллиардером для продвижения развития технологий, сообщают российские СМИ.

В интервью журналисту Такеру Карлсону Путин также называл Маска «умным человеком», которого невозможно остановить в развитии основанных им проектов.

Согласно публикации Wall Street Journal, Маск поддерживает регулярные контакты с президентом России с конца 2022 года. По информации издания, подтвержденной несколькими действующими и бывшими официальными лицами США, Европы и России, их обсуждения затрагивают личные темы, бизнес и геополитическую напряженность.

Сам миллиардер отрицает близость к Путину. Во время интервью с ведущим Newsmax он заявил: «Люди говорят, что я купленный агент Путина? А я отвечаю: я Путину не по карману».

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