ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп считает, что Путин тянет время
«Я сам так поступал в бизнесе — не подписывал контракт, чтобы остаться в игре»: Трамп заявил, что российский президент может оттягивать прекращение огня в Украине
Трамп считает, что Путин тянет время
/ AP
26 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин, возможно, намеренно откладывает подписание соглашения о прекращении огня в Украине, хотя в целом стремится к окончанию конфликта.

«Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, они тянут время. Я сам так поступал в бизнесе: не подписывал контракт, чтобы остаться в игре», — отметил он в интервью Newsmax.

Ранее Белый дом сообщил, что Киев и Москва договорились прекратить боевые действия в Черном море и обсудить детали соглашения по защите энергетической инфраструктуры. Однако Россия настаивает на частичном выполнении договоренностей лишь в случае снятия санкций.

Американская разведка предупреждает, что обе стороны могут затянуть войну, если условия мирного урегулирования покажутся им невыгодными. Тем не менее Трамп выразил уверенность, что как Путин, так и Владимир Зеленский хотят завершения конфликта.

«Я просто хочу, чтобы это прекратилось. И не хочу за это платить», — подчеркнул Трамп.

Президент США пообещал также, что Вашингтон рассмотрит требования России, изложенные на переговорах в Эр-Рияде 23–25 марта. Среди них — снятие санкций с Россельхозбанка, других банков, судоходных и сельхозкомпаний, участвующих в экспорте продовольствия и удобрений.

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