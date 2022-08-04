Российские власти планируют подписать соглашение во избежание двойного налогообложения с Оманом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина. Его проект был предварительно одобрен обеими сторонами, и российский Минфин должен провести с Оманом переговоры на соответствующую тему. Согласно документу, соглашение должно вступить в силу с 1 января календарного года, следующего за годом вступления документа в силу. Его также должна ратифицировать Госдума.

Разработанный документ, помимо прочего, предусматривает ставку налога на доходы по дивидендам 10% при условии владения 20% капитала компании в течение 365 дней. В остальных случаях ставка составит 15%, на проценты, а роялти — 10%. Соглашение также предусматривает освобождение от налогообложения дивидендов и процентов, если они выплачиваются правительству, центробанку или пенсионным фондам России и Омана. На такие льготы смогут претендовать и РФПИ, ВЭБ, «Ростех», «Роснано», «Росатом» и «Роскосмос».

Новый вариант соглашения с Оманом приближен к современным реалиям и отличается от версии 2001 года, которая так и не вступила в силу, более высокими налоговыми ставками по пассивным доходам. Об этом «Ведомостям» заявила ассоциированный партнер МЭФа Анна Зеленская. По ее словам, раньше в подавляющем большинстве соглашений проценты и роялти полностью освобождались от налогообложения, а по дивидендам можно было получить ставку 5%. При этом налоговые ставки в соглашении с Оманом менее привлекательны, чем в соглашениях с Катаром или Гонконгом, но они ниже, чем в соглашениях с юрисдикциями в Евросоюзе. Об этом изданию сказала партнер департамента налогов и права компании «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte в России) Наталья Кузнецова.

Россия ранее заключила налоговые соглашения более чем с 80 странами, а два года назад Минфин начал активную работу по их пересмотру. Это началось после того как президент Владимир Путин поручил исключить ситуации оптимизации платежей в бюджет с использованием налоговых гаваней и повысить ставку на вывод дивидендов и процентов до 15%. Он тогда заявил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Сейчас уже пересмотрены налоговые соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. С Нидерландами российскому Минфину не удалось договориться, поэтому соглашение было денонсировано и прекратило действовать с 1 января текущего года.

В 2021 году в ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что большая часть россиян согласна платить высокие налоги, если бедные люди при этом будут получать от государства больше поддержки. Тогда о готовности платить больше налогов заявили 54% россиян, в основном это люди в возрасте 60 лет и старше. Еще 28% посчитали, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек смог распоряжаться своими деньгами наилучшим для себя образом.