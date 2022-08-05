Крупнейшая газовая компания Индии GAIL вынуждена сократить в стране поставки российского сжиженного природного газа по газопроводу «Ямал-СПГ», так как закупщиком и поставщиком СПГ является компания GM&T Singapore, которую в апреле взяло под свой контроль немецкое правительство. Об этом сообщает Reuters.

По словам экономиста Игоря Юшкова, ранее аналогичная ситуация произошла с Пакистаном, когда трейдеры просто разорвали контракт и выплатили неустойку.

«История очень показательная. Это второй раз, когда европейцы напрямую лишают газа других потребителей. Был контракт у Индии с дочкой «Газпрома», но немцы национализировали ее и перенаправили объемы себе, — отметил он. — До этого другие трейдеры должны были поставить СПГ в Пакистан, который в итоге откровенно кинули. Просто разорвали контракт и выплатили неустойку».

Берлин решился на такой шаг из-за нехватки горючего, которое сейчас поступает в страну по «Северному потоку» в крайне малых количествах, уверен эксперт. Однако это приводит к тому, что обеспеченные европейские страны перекупают газ у поставщиков и лишают топлива более бедные государства, сказал Юшков. «Это откровенный газовый дарвинизм: выживает и получает газ тот, кто заплатит больше. Европейцы лишают менее богатые страны энергоснабжения. Перекупают. Показательно с точки зрения отношения европейцев к Азии, — констатировал он. — Однако эти партии кардинально не изменят ситуацию на европейском рынке. Это, может, чуть-чуть облегчит положение в Германии, но объемы небольшие. Потерю поставок газа из России этот СПГ не покроет».

Ранее представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер утверждал, что никакие дополнительные гарантии для поставки в России турбины для газопровода «Северный поток» не потребуются, поскольку агрегат не подпадает под антироссийские санкции. Он добавил, что со стороны ФРГ есть все необходимое для отправки турбины, из-за отсутствия которой «Северный поток» сейчас работает всего на 20%, в Россию.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Газпром «очень хотел бы получить турбину, но не Газпром вводил санкции, санкции введены в отношении Газпрома». Поэтому для российской корпорации важно получить юридические документы о том, что турбина не находится под санкциями, заключил представитель Кремля. «Просто слов недостаточно. ЕС может говорить одно, но есть Великобритания. Сервисное обслуживание осуществляет британская дочка компании Siemens по британскому праву, — напомнил Песков. — На фоне тех санкций, которые введены в отношении Газпрома и нашей страны, Газпром должен себя застраховать, свою собственность. Эта турбина является собственностью Газпрома».