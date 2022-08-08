Изменения коснулись самых разных объектов — городской топонимики, зданий, названий организаций и памятников, которые «пронесло» в предыдущие годы. Пересмотру подверглась и русская литература в школьных учебниках.

Переименовываем по правилам

В Украине есть закон о правилах присвоения юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) общественных и политических деятелей (защитников страны, военачальников, деятелей науки и культуры), юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий. Право на представление о присвоении (переименовании) объекта принадлежит местным или центральным органам власти, в чьем ведении находятся объекты, после чего организовываются обязательные общественные обсуждения.

В начале июня Министерство культуры совместно с Институтом национальной памяти объявило о создании экспертного совета по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Такая необходимость возникла в связи с тем, что какими бы справедливыми ни были претензии общественности к тем или иным деятелям и событиям, пересмотр их увековечения должен проходить законным путем и упорядоченно.

Самая массовая акция по переименованию городской топонимики была проведена в Киеве. К ней привлекли местных жителей, были запущены платформы для рейтинговых электронных голосований. Только в Киеве в плебисците поучаствовали почти 300 тысяч человек. Прогнозируемо больше всего голосов получили идеи по увековечиванию памяти героев, которые погибли на российско-украинской войне.

Сложности возникли с советским монументальным искусством, которое представляет собой и идеологический символ, и памятник культуры. Много споров было относительно судьбы герба СССР на монументе Родине-Матери, являющемся одним из главных символов Киева. Хотя было много предложений по полному демонтажу скульптуры, онлайн-голосование решило, что достаточно советский герб заменить украинским тризубом.

Какие россияне нежелательны?

Среди ключевых критериев присвоения — такая деятельность или событие должны быть связаны с вкладом в борьбу за независимость Украины или ее популяризацию. Понятно, что львиная доля российских исторических персонажей или событий имеют отношение к имперскому прошлому, а значит, символически или непосредственно участвовали в дерусификации или денационализации Украины.

Под санкции попали самые разные условные «россияне». Превалирующее большинство — деятели культуры, исторически связанные с Россией или СССР. Также жители украинских городов не хотят ходить по улицам, названным в честь российских и белорусских городов.

Так Минский проспект в Киеве хотят переименовать в Литовский, площадь Героев Бреста — в Чернобаевскую, а станцию метро «Минская» — в «Варшавскую». Раздражение киевлян вызывает и станция «Дружбы народов», поэтому решено, что она должна быть «Ботанической». Всего новые названия должны получить около 300 объектов, связанных с Россией и ее сателлитами.

В Одессе действовали осторожнее: мэр города Геннадий Труханов, ранее критикуемый за благосклонность к России, предложил в первую очередь избавиться от названий, не связанных с историей города: «Считаю, что такие улицы, как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие, должны быть переименованы».

Чем не угодил Пушкин?

В период декоммунизации классическая русская культура была практически не затронута, а избавлялись от увековечивания памяти деятелей, которые пропагандировали имперскую или тоталитарную идеологию. На этот раз в кампанию по дерусификации уже включили практически всех литераторов, музыкантов и писателей, чьи имена стали нарицательными и исторически репрезентовали Россию на международной арене.

Фактически ключевой вопрос здесь — за какие исторические грехи украинцы хотят «забанить» российских исторических деятелей. Мол, чем же Пушкин, Чайковский или Лев Толстой не угодили украинцам? И почему в их глазах упал Михаил Булгаков, жизнь которого непосредственно связана с Киевом.

Ну, с Пушкиным все довольно просто: он имперец и шовинист. Другой вопрос, что в то время это не было личным моральным выбором дворянства. Но факт остается фактом: названная в его честь топонимика по всему бывшему СССР давно набила оскомину и превратила улицы его имени в пафосные и безликие клоны. Украинцы справедливо припоминают Пушкину поэму «Полтава», а также его отношение к польскому восстанию, жестоко подавленному российским императором Николаем I.

Творчество Льва Толстого и до того неоднократно подвергалось критике и обвинениям писателя в графомании ради гонорара. Посему совершенно логично, что для станции метро «Площадь Льва Толстого» результаты общественного голосования оказались печальны: теперь она будет посвящена известному украинскому поэту-диссиденту Василию Стусу. Пикантности ситуации добавляет история с арестом адвоката Стуса — Виктора Медведчука, из-за которого поэт таки оказался в тюрьме.

Иногда в спорах последним аргументом становится обесценивание достижений нежелательных исторических персонажей. К примеру, резонансная дискуссия произошла в связи с инициативой переименовать национальную музыкальную академию, которой в свое время было присвоено имя Петра Чайковского.

Общественность потребовала убрать упоминание о Чайковском, который стал «эмблемой российского имперского шовинизма». Во время заседания руководство академии выясняло, имеет ли Чайковский украинские корни и стоит ли манипулировать его композиторским наследием.

В конечном итоге руководство заведения спустило вопрос на тормозах, чем, с одной стороны, порадовало российских пропагандистов, а с другой, вызвало шквал негатива неравнодушных украинцев, которые даже обвиняли покойного композитора в бездарности — и тут уж взбунтовались музыковеды.

Заодно историки напомнили, что дата основания академии — 1863 год — сфальсифицирована в позднее время, чтобы подстроить ее под Чайковского, а на самом деле это произошло только в 1913 году. Иными словами, процесс восстановления исторической справедливости спровоцировал бум исторических исследований и интереса украинцев к своему прошлому, переоценка которого происходит уже через военную призму.

Правда, иногда доходит до курьезов, граничащих с утратой здравого смысла. Например, активисты Запорожья написали электронную петицию, чтобы переименовать городскую площадь Маяковского в честь бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Намерения авторов идеи благие — благодарность за поддержку и помощь в войне и вклад в Украину и украинское сопротивление противнику. Однако присвоение географическим объектам имен физических лиц по закону возможно только после их смерти. Впрочем, в свое время Владимир Зеленский во время своей президентской кампании 2018 года высказывался в пользу присвоения топонимическим объектам имен живых выдающихся соотечественников — например, футболиста и тренера Андрея Шевченко.

Процесс переименования, бурно начавшись, к лету затормозился, но с возобновлением законотворческой активности осенью его ждет ренессанс.